Identità Golose lancia l'innovativa app "Bollicine del Mondo"

Il futuro delle guide passa dalle app. L'idea di riunire il meglio della produzione spumantistica mondiale in una guida digitale - la prima in assoluto dedicata alle bollicine - è di Identità Golose, che ha ampliato il suo percorso nell'enogastronomia dal web alle applicazioni.

"Bollicine del Mondo" è la prima guida digitale, che fotografa le realtà più importanti della produzione spumantistica in tutto il mondo e trova spazio anche in una app gratuita accessibile a tutti direttamente dallo smartphone. L'innovativo progetto - che sarà presentato il 23 marzo al Teatro Manzoni di Milano alla presenza dei creatori del progetto (Claudio Ceroni, Paolo Marchi, Cinzia Benzi) - è dedicato non solo agli amanti del vino ma anche ai curiosi e ai viaggiatori, che vogliono compiere un percorso virtuale tra le migliori etichette da bere in giro per il mondo.

I numeri parlano da soli e fotografano un progetto ambizioso e di livello: 14 autorevoli esperti italiani e stranieri; 500 cantine e altrettante etichette raccontate; oltre 20 Paesi toccati in un tour decisamente spumeggiante. Le recensioni raccolte nella guida, e realizzate da un team di esperti, raccontano centinaia di aziende ed etichette, oltre la metà delle quali in Italia. L'altra metà porta i wine lovers in un viaggio attraverso le bollicine di Francia, Spagna, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Turchia, India, Argentina, Cile, Brasile, Nuove Zelanda e molti altri paesi. Ad arricchire la guida ci sono i 21 itinerari di viaggio realizzati per offrire un approfondimento mirato ai fruitori. Ma soprattutto per invogliare i più curiosi a scoprire alcune delle regioni in Italia e nel mondo con la migliore produzione spumantistica.

L'impegno di Identità Golose è quello di valorizzare l'incredibile patrimonio di conoscenza sulle bollicine e renderlo fruibile al grande pubblico attraverso l'applicazione gratuita "Bollicine del mondo". Ma il focus è ben più ampio. Il progetto ha l'obiettivo, infatti, di creare un network di qualità al pari del congresso Identità Golose e della Guida ai Migliori Ristoranti d’Italia e del Mondo.