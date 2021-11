1956: quando l'Urss mise a ferro e fuoco Budapest

I carro armati inviati dall'Unione Sovietica erano riusciti a soffocare la rivolta. Mosca aveva ottenuto la sua vittoria. Una vittoria tuttavia "di Pirro", utile soltanto a rallentare un processo irreversibile. L'impero sovietico stava mostrando evidenti segnali di cedimento, e quanto accaduto a Budapest, nel 1956, era soltanto l'antipasto della valanga che di lì a poco avrebbe travolto gli eredi di Iosif Stalin.

Pugno di ferro

Nel frattempo, però, l'Ungheria e tutto il popolo ungherese avevano pagato un prezzo altissimo. Le azioni eroiche dei "ragazi di Buda" sarebbero finite nei libri di storia e le loro gesta raccontate generazione dopo generazione. Ma il loro Paese, dopo un'estenuante battaglia combattuta contro i sovietici, era ormai allo sfascio. Budapest, un tempo tra le più affascinanti capitali europee, era invece ridotta a un cumulo di macerie. La fiorente economia mitteleuropea, insomma, si era trasformata in un rottame. I sovietici avevano soffocato nel sangue la rivolta ungherese contro l'Unione Sovietica, e con lei l'intera Ungheria.

Il 4 novembre, in occasione del 65esimo anniversario della rivolta di Budapest contro l'invasione sovietica, esce anche in Italia L’Angelo di Budapest. I giorni della rivolta. Il fumetto, voluto dal governo ungherese per il 60esimo anniversario (5 anni fa), è realizzato dalla Fondazione pubblica della cultura ungherese e firmato dall'artista di fama internazionale Attila Futaki (già disegnatore Walt Disney: Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini) e dal colorista Greg Guilhaumond. L'edizione italiana (Ferrogallico) è arricchita da una straordinaria sezione fotografica di 50 pagine, contenente le foto esclusive degli archivi di Stato ungheresi, della Fondazione Pubblica per le ricerche sulla Storia e le Società dell’Europa Centro-Orientale e dell’archivio Fortepan.

Budapest in ginocchio

Al termine delle fasi più violente della rivolta, l'Ungheria contava 10mila prigionieri politici in un Paese di meno di 10 milioni di abitanti. I cittadini soffrivano la fame, le imprese erano distrutte, mentre l'Államvédelmi Hatósag (AVH) - i servizi di sicurezza locali - procedevano con l'epurazione dei rivoltosi. Torture ed esecuzioni erano prassi quotidiana. A farne le spese, giovani tra i 20 e i 30 anni, studenti e lavoratori, ovvero le anime della rivolta.

Furono loro che, come una marea che sale, prima abbatterono la bandiera con la falce e il martello, poi la statua di Stalin nel parco Városliget. Le autorità locali, incapaci di arginare un fiume in piena, dovettero arrendersi all'emergenza e al sostegno dell'Armata Rossa. La presenza sul suolo nazionale delle truppe sovietiche: proprio quello che gli ungheresi non volevano.

L'assedio e la mattanza

L’esercito ungherese era profondamente diviso, una parte appoggiava l’intervento armato russo, un'altra si rifiutava apertamente di sparare contro i rivoltosi. Venne proclamato lo sciopero generale e sorsero in tutto il Paese i consigli operai. In viale Tanacs, i cannoni dai carri sovietici sparavano ad ogni finestra illuminata. Nell'aria, come raccontarono i cronisti dell'epoca, per il popolo ungherese c'era odore di sconfitta. L'insurrezione dava l'impressione di poter essere presto neutralizzata. Eppure, con questa rivolta, l'Ungheria era insorta contro l'oppressione russa.