Murgia attacca Battiato: "I suoi testi? Sono m..."

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube e dal titolo "Il finto intellettualismo di Franco Battiato", Michela Murgia si scaglia senza mezzi termini e dal nulla contro i testi del cantautore. In che modo? Ecco, alcune delle parole utilizzate sono le seguenti: "Battiato è considerato un autore intellettuale e, invece, se ti vai a fare l'analisi dei suoi testi sono delle minchiate assolute…" .

"Citazioni su citazioni e nessun significato reale. Tolti due testi, forse…" , ha poi aggiunto nel filmato. Il tutto, come detto, in un video caricato sul cosiddetto "Tubo" e inserito nella sua rubrica "Buon vicinato", un format in cui la simpatizzante della sinistra italiana – ricordate anche il suo endorsment politico, negli anni scorsi, ad Alexis Tsipras? – chiacchiera di un po' di tutto – ma soprattutto libri, cultura e appunto musica – con la collega di penna Chiara Valerio. E fin qui nulla di male e nulla di illecito, ci mancherebbe.

I problemi, semmai, iniziano quando la Murgia decide di scagliarsi senza mezzi termini contro il Maestro, dimenticandosi che quella con l'amica non è una chiacchierata tra amici in privato, ma un qualcosa che diventerà pubblico appena sarà postato online. E soprattutto esprimendo un giudizio sbagliato nella sostanza (oltre che nei modi).

Per argomentare la tesi secondo la quale i testi di Battiato sarebbero – citiamo – delle "minchiate" , prende di mira una delle hit scritte e cantante dall'ugola siciliana, ovvero Cuccurucucu Paloma: "Dov'è la pregnanza del testo? Anche Parco Sempione di Elio mi evoca un mondo però c'è anche un significato nel momento mi sta dicendo: il Parco Sempione è uno dei polmoni di Milano, non lo devi toccare. Con Cuccuruccucu Battiato cosa mi sta dicendo?" .

Ecco, peccato però che Cuccurucucu Paloma sia una canzone di un cantautore messicano, tale Tomas Mendez, risalente al 1954, che richiama – con quelle due parole – a mo' di onomatopea il verso delle colombe, per fare una metafora sull'amore che se ne va, anzi, vola via. Ed è proprio l'amore che vola via quello cantato da Battiato: non a caso al suo "cuccurucucu Paloma" segue l'"ahia-ia-ia-iai", dopo aver ricordato l'amore dell'adolescenza alle scuole superiore.

Michela Murgia non lo sapeva di certo, ma la cosa non la giustifica più di tanto. E infatti basta scorrere i commenti sotto il video pubblicato su YouTube per toccare con mano e leggere coi propri occhi come gli utenti abbiano vissuto (e commentato) la sparata dalla scrittrice…