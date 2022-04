Sondrio ti prende per la gola: al via il weekend di degustazioni

Sabato 9 e domenica 10 aprile, Sondrio ospiterà un grande evento che sta riscuotendo notevole successo tra il pubblico. Il capoluogo lombardo. L'entusiasmo è stato grande già subito dopo la presentazione dell'evento due settimane fa e da allora sono state tantissime le persone che si sono registrate sul sito www.visitasondrio.it per prenotare le attività dell'evento Sondrio ti prende per la gola. L'evento ha prettamente valore turistico per il capoluogo della Valtellina, che cerca il rilancio dopo lo stop imposto dalla pandemia. Infatti, nonostante siano numerosi i residenti che hanno deciso di scoprire e partecipare alle attività dell'evento, l'iniziativa si rivolge prevalentemente ai turisti per far conoscere loro le bellezze e le peculiarità della Valtellina.

L'evento prevede diversi itinerari di gusto, tour guidati alla scoperta della città e dei suoi dintorni ma anche iniziative culturali che per due giorni animeranno Sondrio e i suoi luoghi più caratteristici. Sono diversi anche gli itinerari naturalistici che, partendo dal capoluogo lombardo, si snodano lungo sentieri immersi nel verde che conducono alle bellezze locali. È previsto un bus navetta per raggiungere il centro di Sondrio e le principali località in cui si svolgono gli eventi.

L'organizzazione ha previsto un percorso libero, che lascia ai visitatori la possibilità di muoversi a proprio piacimento negli spazi predisposti per la manifestazione. I visitatori potranno così scegliere quali esperienze provare e a quali eventi partecipare. Sono previsti show-cooking di rinomati chef locali, che proporranno ai visitatori assaggi delle eccellenze del territorio. Ci saranno poi intermezzi musicali pop ma anche momenti di musica con il maestro Renato Caspani, che si esibirà al piano accompagnato dalla voce di Mara Sottocornola.

Ma oltre ai tour liberi, sono stati pensati dei percorsi tematici dedicati a chi vuole cimentarsi in particolari attività da approfondire nel corso della manifestazione, tra i quali tour enologici e lungo i percorsi segnati per scoprire le bellezze della città. Particolare attesa c'è per il tour tra musica e cultura, che prevede anche una degustazione nella scenografica cornice del castello, tra perfomance teatrali e ottimo vino. Ma l'organizzazione ha pensato anche ai più piccoli, con un family tour insieme a un giullare di corte. Grande protagonista della manifestazione è la passerella delle Cassandre, dove sono state organizate degustazioni mozzafiato sospese tra cielo e terra.

Ma le attività non si esauriscono così, anche perché oltre alle tante altre iniziative in città, Sondrio ti prende per la gola si muove oltre i confini del capoluogo con escursioni in e-bike, mezzi moderni ed efficienti che possono essere noleggiati gratuitamente e con i quali attraversare i caratteristici vigneti terrazzati. In più, per gli appassionati del genere, sono in programma anche due show di mtb acrobatico. Completeranno gli eventi le esibizioni degli straordinari artisti di strada ma anche ricostruzioni storiche e attività storicamente attendibili, tra le quali le esibizioni dei maestri falconieri e i giochi di una volta.