Dai Navigli a Nolo, l'Arco e Brera: ecco i quartieri ceduti alla notte

Questo reportage è frutto di approfondimento, documentazione, colloqui con Forze dell'Ordine, con esercenti e soprattutto con un gruppetto di ragazzi dai 16 ai 20 anni presi da parte, più due serate passate in motoretta per vari quartieri. Sentenza anticipata: a Milano non vogliono fermare la movida, vogliono solo amministrarla, non vogliono ammettere, cioè, che ci sono delle zone deputate a distretti del divertimento ma non dichiarati, bensì offerti alla notte, al turismo, all'alcol, ai dehors, al bicchiere: una Milano sempre più Dubai dove non conta l'abitabile, ma il vendibile.

Il catalogo: Navigli, Darsena, Colonne di San Lorenzo, Porta Ticinese, via Vetere, Porta Venezia, via Lecco, via Melzo, Lazzaretto, Isola, corso Como, Garibaldi, Gae Aulenti, Arco della Pace, Brera, Sarpi, NoLo, via Padova, Centrale. Non si dice (più) che certe cose non si fanno, si cerca di farle detonare un po' meno.

Qui Navigli: dehors, tavolini, ragazzi, bottiglie, bicchieri, code, urla, monopattini, taxi, venditori, ogni tanto risse, residenti alle finestre e pattuglie che passano come comparse. Alzaia, via Gola, i ponticelli e la Darsena: anfiteatri alcolici, tutti seduti sul bordo a bere, urina sui muri, vomito sul marciapiede, petardi, botti, vandalismi, una franchigia notturna di inciviltà.

Qui Colonne di San Lorenzo: movida ruvida, da strada, genere "passa la canna", superalcolici nello zaino, clienti di nessuno sui gradini, a vegetare, poi urlare, litigare, fare piccolo spaccio. In Ticinese e via Vetere l'alcol è arredo urbano, presenza fisica, odore, macchia.

Qui Porta Venezia, vie Lecco, Melzo, Tadino, Lazzaretto, Palazzi, largo Bellintani: brusio alto e fisso, un muro di suono, ragazzi più benvestiti, dehors sotto casa, sedie trascinate, il sonno sparisce per mesi o anni, un esproprio della vita domestica.

In viale Padova e NoLo (Nord Loreto) la movida è mescolata a spaccio, minimarket, bivacchi, risse con coltelli. Non c'è glamour né confezione turistica tipo Brera: è più nervosa e torbida. L'alcol è un carburante, l'unico che non è aumentato di prezzo. In Centrale è un'altra cosa ancora: un imbuto urbano di transito, marginalità, risse e spaccio, cose che si sanno, una movida meno Instagram e più Questura.

Corso Como, Garibaldi e Gae Aulenti sono invece la notte patinata, redditizia, fotografabile: locali, discoteche, flussi, taxi, buttadentro, musica, gente che entra ed esce. È la metropoli che si racconta moderna e internazionale, verticale: ma coi problemi acustici e alcolici di sempre. Isola, Arco della Pace, Brera e Sarpi sono varianti presentabili dello stesso schema: zone riqualificate, anzi gentrificate, ripulite, coi problemi di sopra ma a prezzi più alti e con arredo più curato. La Milano in regola beve Spritz, Gin Tonic, Negroni, Americano, Moscow Mule, vodka lemon, vodka tonic, Margarita, Paloma, Espresso Martini, roba da 10, 12, 15 euro, drink con scontrino e atmosfera, status. Si vende esperienza, prima che alcol. Poi c'è il limbo del bicchiere in mano, fuori, marciapiede e sigaretta, qualcosa che lentamente degrada nell'altra movida, meno raccontabile: bottiglie comprate prima, superalcolici nello zaino, Jägermeister, Amaro del Capo, vodka economiche, rum da discount, alta gradazione e basso ingombro da mischiare con Red Bull. L'ubriachezza più molesta non passa dal bancone, ma dalla bottiglia di gruppo. Il punto però è che non siamo più al sottoprodotto, al fastidio: siamo a reati veri e propri, danneggiamenti, imbrattamenti, disturbo sistematico, spaccio, alcol a minori, rissa, minacce, occupazione abusiva, portoni lordati e auto danneggiate. Roba che perde peso perché inquadrata nella "città viva", piccoli reati che diventano vivacità urbana, pulviscolo amministrativo, illegalità fisiologica, tolleranza per una quota di illegalità non dichiarata, non votata, non assunta politicamente.

Ci sono i comitati anti-movida, e neanche pochi: Lazzaretto, Navigli, Arco della Pace, Garibaldi-Foppa, NoLo, Sarpi, Tortona-Solari, Martesana, 5 Vie, Melzo-Lambro, Tadino-Palazzi, Segesta, Sant'Agostino, Montegrappa, Archinto, Lincoln, Vivisarpi e altri ancora. Non è il condominio isterico sopra il bar, è la mappa parallela della Milano insonne, gente che misura decibel, fa esposti, paga perizie, fotografa, registra video, incarica avvocati. Hanno anche vinto qualche battaglia, soprattutto in Lazzaretto-Porta Venezia e Corso Garibaldi: risarcimenti sonanti in sede giudiziaria da Comune. Svuotare il mare col cucchiaino.

Palazzo Marino intanto proroga ordinanze: stop all'alcol nei negozi dalle 22, limiti all'asporto, cosiddetti "plateatici" (concessioni di suolo pubblico) chiusi all'una o alle due, soliti divieti. Per il 2026 la linea sembra la stessa: stagione calda, stretta teoricamente rinnovata, trattativa con residenti e commercianti, magari nuova ordinanza, tutto sensato e clamorosamente insufficiente; le ordinanze reggono davanti al Tar, ma non fanno dormire lo stesso. E ogni responsabilità evapora: sul ragazzo che beve al tavolino forse risponde il locale, se beve davanti al locale forse risponde il Comune, se è minorenne dovrebbe controllarlo l'esercente: uno tizio, cioè, che dovrebbe scegliere tra il vendere e il farsi poliziotto del proprio incasso. Ridicolo: il barista educatore, un pubblico ufficiale morale, un controllore anagrafico col registratore di cassa davanti; dovrebbe chiedere il documento, rallentare il banco, perdere la vendita, consegnare il ragazzotto al minimarket ("Bangladesh") che c'è accanto.

Chiaro che le competenze si frantumano. Dehors invadenti, asporti irregolari e aperture oltre orario: tocca alla Polizia locale, i vigili. Risse, spaccio e lame: toccano a Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza. Poi è chiaro che uno stesso marciapiede può contenere plateatici abusivi, birra fuori orario, minorenni serviti, spaccio, coltelli, residenti insonni e bottiglie spaccate. Milano ha circa 3 mila agenti di Polizia locale (obiettivo 3.300) ma di notte ha circa 20 pattuglie, che sono o 40-60 persone a seconda che siano in due o tre. Per controllare tutto, nelle sere forti, ne servirebbero almeno 150-200: sotto questa soglia non controlli la movida, la visiti, partecipi, fai qualche multa, chiudi un minimarket, identifichi un paio di gruppi mentre la marea umana si richiude alle tue spalle.

Milano: internazionale di giorno e mediterranea di notte. Non impedisce, contiene; non reprime, gestisce; non sceglie tra residenti e business, finge di tenerli insieme, sinché uno dei due se ne va: indovinate chi.

Il Comune ha già scelto, ma non lo confessa: alcune zone sono diventate sacrificabili e il residente si deve arrangiare: tappi per le orecchie, doppi vetri, avvocati, comitati, oppure trasloco.

Il problema non è la movida: è la licenza tacita concessa alla malamovida, all'idea che una certa soglia di reati minori, degrado e prepotenza sia accettabile quando produce fatturato e consumo. Milano non lo dice, si limita a praticarlo.