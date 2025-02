Dall'archivio di Canzian una cena-evento da antologia

Ascolta ora 00:00 00:00

Daniel Canzian pesca dal suo archivio una raffica di piatti signature per una cena che si svolgerà giovedì 20 febbraio nel suo ristorante omonimo in via Castelfidardo, angolo via San Marco, in Brera. Lo chef veneto invita gli ospiti a rivivere momenti significativi del suo percorso professionale attraverso una selezione dei piatti proposti nel suo ristorante fin dall'apertura nel 2013. La serata si aprirà con l'Oreo di calamaro (2014), pane al nero di seppia che racchiude una terrina di calamaro profumata al limone fresco e arricchita da un paté di olive, e con la Panissa (2013), una polenta di farina di ceci con riso soffiato croccante. Tra gli antipasti l'Uovo d'artista (2020), ripieno di crema vellutata, barbabietola e parmigiano e il Cubo di Rubik (2015), una ceviche mediterranea fresca e colorata. Il menù prosegue con il Risotto Exponenziale (2015), piatto iconico dello chef le Seppie alla veneta omaggio a Lucio Fontana (2018), dove un delicato ragù viene coperto da un velo di seppia cotto al vapore, un tributo all'arte contemporanea. A seguire lo chef propone il Manierismo di Faraona (2019), un piatto che esalta tutte le parti dell'ingrediente protagonista. Chiude il menu Il Colosseo (2017), una bavarese di albicocca e vaniglia in una veste scenografica.

Daniel Canzian è di Conegliano e viene da una famiglia di osti. Ha lavorato nelle migliori cucine di Italia e Francia ed è stato l'executive chef dei ristoranti del gruppo di Gualtiero Marchesi.

Ha aperto il suo DanielCanzian Ristorante nel 2013, imponendosi presto per la sua visione «minimalista» della cucina, incentrata sulla materia prima e sulla visione artistica che appartiene al dna dello chef. Il costo del menu per persona è di 90 euro. Prenotazioni allo 0263793837 e su danielcanzian.com.