Dalle teiere griffate agli arredi delle carceri: guida per orientarsi tra oltre 1.650 eventi

La maratona del design è partita. Oltre 1.650 eventi da oggi a domenica spalmati su 18 quartieri della città - dai tradizionali Tortona e Brera alle new entry Corvetto e Barona - sono una mission impossible per chiunque, anche se la macchina del «Fuorisalone» gira quasi h24. E il primo appuntamento della «Milano Design Week 2024» non a caso si intitola «La Prima colazione del design», dalle 8.30 alle 11.30 in via Melzo 19, promosso dallo studio Toiletpaper di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari e dalla tech company Prima Assicurazioni che hanno «reinventato» i Bastioni di Porta Venezia con serpenti viola che si attorcigliano intorno al monumento che diventa P/T Stop, spazio immersivo e infopoint ufficiale del distretto.

Di tutto e di più, una prima guida per orientarsi. Attesissima è ovviamente «Library of Light» dell'artista britannica Es Devlin nel Cortile d'Onore della Pinacoteca di Brera. Una scultura circolare (diametro 18 metri) formata da scaffali luminosi con oltre 2mila volumi, un «faro del sapere» poggiato su un pavimento rotante e con specchi inclinati che riflettono la luce del sole. Promossa dal Salone del Mobile con Pinacoteca, La Grande Brera e il contributo di Feltrinelli, andrebbe vista sia di giorno che quando cala il buio. Viste le prime due edizione, è una buona idea fare tappa alla terza de «L'Appartamento by Artemest». Sei studi internazionali (dallo Studio 1508 London al interior designer saudita Nebras Aljoaib) trasformano ciascuno una stanza di Palazzo Donizetti, residenza del XIX secolo in via Donizetti 48. Un must del «Fuorisalone», Galleria Rossana Orlandi che presenta «RoCollectible 2025, un viaggio tra materiali, memoria e bellezza», curata dalla padrona di casa Orlandi e la figlia Nicoletta Brugnoni.

Ricchissimo il programma di «Milano Moda Design», dedicato alle home collection delle griffe, in diversi casi la prenotazione è obbligatoria quindi meglio verificare on line o si rischia di trovare il «tutto esaurito». C'è «Gucci Bamboo Encounters» ai Chiostri di San Simpliciano da domani a domenica. Hermès prenota come sempre la Pelota di via Palermo, le nuove creazioni si potranno scoprire in strutture sospese, Loewe invece firma a Palazzo Citterio (da oggi) la mostra «Teapots»: 25 artisti, architetti e designer da tutto il mondo presentano la propria interpretazione della teiera. Al Circolo Filologico Milanese Miu Miu allestisce per due giorni, il 9 e 10 aprile, il «Literary Club - A Woman's Education», club letterario sul tema dell'infanzia, dell'amore e dell'educazione sessuale attraverso l'opera di Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi. Conversazioni e spettacoli dal vivo. Restando sul binomio moda-design, Loro Piana e Dimorestudio presentano «La prima notte di quiete», installazione immersiva tra gli ambienti di casa aperta da domani a domenica nel Cortile della Seta di via della Moscova 33, Louis Vuitton torna a Palazzo Serbelloni con «Objects Nomades» e riapre la sede storica di Palazzo Taverna.

Al Garden Senato (via Senato 14) un tuffo in «Grohe Aqua Gallery» che vuole trasmettere al visitatore «il puro piacere dell'acqua, nel rispetto della natura». Sempre in tema, a Porta Nuova, la maxi installazione «Earth is Life» di Felice Limosani la facciata di De Castillia 23, immobile di Urban Up|Unipol, in una superficie narrante di 4mila mq, parole e luce a intermittenza. Anche la vicina Unipol Tower si accenderà di verde (ambiente).

Cambiando decisamente mood, Dropcity, il centro per l'architettura e il design nei tunnel ferroviari di via Sammartini, propone l'interessante «Prison Times». La mostra si estende su oltre mille mq (cinque tunnel) e invita a riflettere sul sistema e gli ambienti carcerari, con oggetti e arredi da istituti di pena di tutte il mondo.

La sede del Siam in via Santa Marta e Palazzo Correnti nel distretto 5Vie puntano sull'installazione ispirata al mondo di Alice nel Paese delle meraviglie. Elle Decor ri-presenta «Appartamento Spagnolo» a Palazzo Castiglioni e «Alchemica», a cura di Patrizia Urquiola, a Palazzo Bovara.