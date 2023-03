Per il "Dantedì" si viaggia tra santi, dannati e i segreti della Divina Commedia

Domani è il Dantedì, giorno indicato da alcuni studiosi come l'inizio, nel 1300, del suo viaggio nell'aldilà raccontato nella Divina Commedia. Ma già oggi alle 21, grazie alla Società Dante Alighieri, a Palazzo Marino ci sarà un concerto di musica classica dell'orchestra Milano Strings Academy, diretta da Michelangelo Cagnetta: 30 ragazze e ragazzi, tra gli 11 e i 18 anni, che si esibiranno in brani di compositori italiani ed europei, dal 700 a oggi. Non solo. Nel corso della serata lettura della Preghiera di San Bernardo alla Madonna, dal XXXIII Canto del Paradiso, a cura di alcuni studenti e studentesse delle scuole milanesi, con un commento di Vincenzo Amato, vicepresidente del Comitato di Milano della Dante Alighieri. Iingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domani, invece, alle 11 alla Biblioteca Lorenteggio di via Odazio 9, spazio ai «Mostri» di Dante, flashmob di letture animate ispirate a passi dell'Inferno con laboratorio di attività creativa per bambini e ragazzi dai 7 anni (consigliata prenotazione allo 02/88465811).

Sempre domani mattina alle 11 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di via San Vittore 21 sarà presentata, in collaborazione con Rai Cinema, una versione VR dell'Inferno e del Purgatorio. Presente Francesco Pannofino che interpreterà i versi di Dante, conducendoci nel regno dei dannati, smarrendoci nella Selva Oscura e attraversando la Foresta dei Suicidi. Viaggio che si concluderà con il lago di Cocìto, ghiacciato dalle ali del mostruoso Lucifero che attenderà il nostro arrivo e quello del poeta. Successivamente, si esce dall'Inferno per varcare la soglia del Purgatorio, custodita da un angelo armato di spada. Durante il viaggio ci si potrà imbattere nei superbi, anime costrette da enormi massi a guardare dimessamente a terra, osservare le pene degli invidiosi e infine quelle dei lussuriosi, fino all'apparire di Beatrice. Sempre domani, alle 15,30, a Villa Visconti Borromeo Litta, a Lainate, percorso di letture ispirate al famoso «e quindi uscimmo a riveder le stelle». Sarà la professoressa Laura Moja ad illustrare pagine della Divina Commedia, dipinte da Amos Nattini. Ingresso libero su prenotazione tel. 02.9374282 o segreteria@villalittalainate.it.

Infine, lunedì 27 marzo, il Dantedì prosegue facendo incontrare il Sommo poeta con Alessandro Manzoni. Alle 17, all'Università degli Studi a Palazzo Greppi, Sala Napoleonica Via S. Antonio 10/12, appuntamento con «Il primo tra i primi», il Dante nascosto di Manzoni. Occasione, per Massimiliano Finazzer Flory, per interrogarsi sul rapporto che legava i due grandi attraverso la lettura teatrale di alcuni canti della Divina Commedia.