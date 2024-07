Dario Maltese conduce "Morning News" su Canale 5

Ascolta ora 00:00 00:00

Dunque da stamattina, lunedì primo luglio, su Canale 5 parte Morning News, il programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.40. Lo conduce Dario Maltese (nella foto), giornalista e conduttore del Tg5 che conferma la linea Mediaset di puntare sulla competenza e sui toni garbati anche nell'informazione. L'appuntamento, che si inserisce nella fascia occupata per il resto dell'anno da Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi che poi torneranno nella prossima stagione.

Maltese, nato in provincia di Trapani nel 1977, è stato un enfant prodige assunto da Mediaset a 23 anni dopo la laurea alla Luiss di Roma. E da allora è diventato inviato di TgCom vincendo quasi subito il Premio Ischia per i giornalisti under 35. Poi è passato al Tg5 conducendo prima le edizioni della notte e quella delle 13 per poi approdare a quella delle 20.

Il pubblico televisivo lo ha visto anche nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi come commentatore «super partes» evidente fuori dal proprio contesto abituale ma sempre convincente per la puntualità degli interventi. Insomma, non è il «solito» giornalista autoreferenziale, esperto in questo caso di politica estera, ma ha l'agilità del sorriso, dote sempre più rara.

Ora gli tocca una fascia molto delicate, ben più di quanto sembri. Il «mattino tv», specialmente d'estate, deve riuscire a restare ancor più in equilibrio tra tutti i tipi di cronaca, dalla rosa alla nera alla politica, aggiungendo quella dose di leggerezza che in questa stagione è per fortuna inevitabile. Quindi vacanze, sport, spettacoli, divagazioni di costume. Sempre restando ancorati dalla stringente attualità.

Ad esempio, nella prima puntata di oggi si partirà per forza dai risultati elettorali in Francia, che hanno evidentemente un impatto europeo se non mondiale. E poi ampio spazio verrà dedicato al brusco aumento delle temperature in tutta Italia. E, ancora, sarà ricordata Lady Diana Spencer che proprio oggi avrebbe compiuto 63 anni.