De Corato: "Il sindaco si autoassolve ma su periferie e sicurezza ha fallito"

"Leggo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, dopo essersi auto assolto ieri pomeriggio in Consiglio, e rimango sempre più basito ed esterrefatto. Milano, per colpa del Centrosinistra, si è rigenerata con + 100mila clandestini, l'80% delle rapine sono commesse da stranieri (dati Sindaco e Prefetto), oltre 150mila islamici di cui una parte sono stati arrestati perché direttamente coinvolti con l'Isis e con l'arrivo di una quantità esagerata di stranieri che, solo nella città metropolitana, ne conta 500.000 residenti". Sotto la lente del deputato di Fdi ed ex vicensindaco la gestione della città, che ha trascurato le periferie e si è occupata della sola gestione del centro e delle istanze di una rigenerazione immobiliare ora fiita sotto incieta. E nei quartieri periferici la questione sicurezza è da tempo diventata emergenza: "Alla faccia della rigenerazione- continua De Corato- Siamo diventati la città con il numero più alto di reati e al primo posto secondo gli indici della criminalità con, addirittura, dietro città come Roma, Napoli e Palermo. Oraemerge un'altra novità che riguarda alcuni messaggi in chat di Marinoni, Presidente Commissione paesaggio, su piazzale Loreto.

Quest'ultimo è l'apice del fallimento di questa Giunta: Completamente desertificata la stazione, spostati edicole-bar-negozi e il corridoio di collegamento che porta alla M1 e M2 è un vero e proprio deserto, zona franca per Maranza che fanno ciò che vogliono completamente indisturbati".