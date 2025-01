Degrado al parchetto di Maciachini. "Ecco l'attenzione per le periferie..."

Ascolta ora 00:00 00:00

I residenti pubblicano sui social proteste e immagini di degrado. Denunciano lo stato dei giardini di piazzale Maciachini, presi di mira e danneggiati da chi bivacca nella zona. «Hanno anche divelto le recinzioni del parco giochi dei bambini, di fronte all'asilo Villani, e rotto tredici parti che fanno parte dell'area giochi. Nessuno dice niente? Nessuno viene a pulire? É da tanto che siamo in questa situazione» scrive una cittadina. Un altro, passato ancora ieri mattina nella zona, sostiene che «è ulteriormente peggiorata. Ormai la piazza è in uno stato di degrado assoluto ogni giorno dell'anno. E pensare che ci sono anche due scuole nelle vicinanze». Il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico ha raccolto le proteste e domani presenterà un'interrogazione agli assessori al Welfare Lamberto Bertolè e alla Sicurezza Marco Granelli per sollecitare un intervento. «Quando penso al refrain della campagna elettorale di Sala e del Pd, "Attenzione per le periferie", mi vengono alla mente immagini come quelle di piazzale Maciachini dove davanti agli occhi di tutti c'è un simbolo del degrado ben noto e ben visibile anche dalla strada - sottolinea De Chirico -. La situazione, negli anni, è molto peggiorata. Non è la prima volta che me ne occupo, sono in contatto con gli abitanti dei palazzi di via Giuffré e via Villani, gestiti da Mm, dove in passato ho denunciato molteplici problemi, tra cui l'intrusione di soggetti indesiderati e molesti nei box».

Anche questa volta «il Comune non può dare colpa ad altri per l'incapacità dei servizi sociali d'intercettare situazioni limite e accompagnare queste persone in percorsi di recupero. Il parchetto di via Murat è infrequentabile dai bimbi della materna. Si intervenga prima che la situazione sfugga di mano».