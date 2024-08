Delon, funerali privati: sarà sepolto con i suoi cani

Ascolta ora 00:00 00:00

I funerali di Alain Delon (foto) si svolgeranno dopodomani, sabato 24 agosto alle 17 nella sua proprietà di Douchy, alla presenza dei suoi tre figli e di una quarantina di invitati. Secondo la stampa francese, la cerimonia funebre in forma privata sarà celebrata da monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo ausiliare di Parigi, personaggio noto al pubblico poiché alle prese con la giustizia per aver dilapidato un patrimonio di milioni di euro. Come da lui richiesto, Delon sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani morti nel corso degli anni, in una cappella costruita da lui stesso circa vent'anni fa accanto alla sua casa; ma non ci sarà Loubo, il suo quattrozampe più fedele, perché la famiglia si è rifiutata di sopprimerlo e cedere al desiderio dell'attore.

Secondo alcune indiscrezioni, all'ultimo saluto a Delon, morto il 18 agosto scorso, potrebbe essere presente Hiromi Rollin, presentata come compagna, amante o dama di compagnia di Alain Delon. La donna però non è stata ancora invitata ufficialmente all'evento: in polemica con i figli dell'attore per le accuse di violenza e molestie al padre, era stata sfrattata dalla casa di Douchy nel luglio 2023.

Contattata da Bfmtv, Hiromi Rollin ha risposto di sperare di poter essere presente al funerale. Ha detto di aver chiesto a degli intermediari di contattare Anouchka, la figlia dell'attore, per ottenere il permesso di partecipare, ma non di non avere ancora ricevuto risposta. L'entourage dei figli di Alain Delon ha dichiarato invece che in nessun caso la sua presenza è desiderata al funerale. In una intervista a Le Figaro, Hiromi Rollin si è lamentata: «I suoi figli non mi hanno nemmeno permesso di dirgli arrivederci, è disumano».

In assenza di un vero e proprio tributo nazionale, secondo Bfmtv, potrebbe essere comunque organizzata una cerimonia meno solenne, alla presenza di attori, personalità del

mondo del cinema e della cultura, anche per permettere al pubblico di dare un ultimo saluto all'attore, icona assoluta del cinema francese del secondo dopoguerra. Questa cerimonia si svolgerebbe probabilmente a settembre.