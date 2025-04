Da "Alice" alle griffe, oltre 1.650 eventi. Taxi e metrò potenziati

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna la Milano Design Week da lunedì e domenica e batte anche il record di eventi del 2024. Saranno oltre 1.650, il 20,5% in più. Mostre e installazioni spalmati su 18 diversi quartieri, dai tradizionali distretti del design come Brera, 5Vie, Durini, Isola, Statale, Tortona, Porta Venezia e Monumentale a via Sarpi e il Teatro del Borgo di via Verga che ospiterà brand italiani, cinesi e internazionali. Iniziative diffuse in zona Castello, San Vittore, Quadrilatero, Nolo, Corvetto, Stadera, Dergano e Barona. Il «Fuorisalone» è «un motore di crescita economica e culturale per l'intera città e per tutti i suoi quartieri, con ricadute importanti che vanno oltre i giorni della manifestazione» sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Alessia Cappello. Un'occasione per ri-scoprire anche i palazzi storici usati come location: come Palazzo Litta («prenotato» come sempre da MoscaPartners Variations), Palazzo Bovara o Palazzo Castiglioni (con i progetti Alchemica e Appartamento Spagnolo firmati Elle Decor), l'ex seminario arcivescovile, oggi «Portrait Milano» è sede di Audi House of Progress». Mostre a Villa Mozart, Villa Necchi Campiglio, il Palazzo del Senato, Palazzo Giureconsulti. Nella sede del Siam alle 5 Vie e a Palazzo Correnti un tuffo nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nei Magazzini Raccordati di via Sammartini torna «Dropcity» e gli ex depositi ferroviari ospiteranno il progetto «Prison Times». Moda e design. Come Prada con «In Transit» tra il Padiglione Reale della Centrale e il «Treno Arlecchino» progettato da Giò Ponti, Gucci con «Bamboo Encounters» ai chiostri di San Simpliciano, Louis Vuitton con ObjectsNomades a Palazzo Serbelloni e la collezione casa a Palazzo Taverna. La campagna di spot YesMlano avvicina turisti e operatori alle Olimpiadi 2026: atleti milanesi sono ritratti in luoghi simbolo del design.

Da martedì al 13 il servizio della M1 e M2 sarà potenziato, sabato

tutte le linee chiuderanno alle 2. Estesi i turni taxi (fino a 3 ore in più prima e al termine) a Rho Fiera per il Salone del Mobile e potenziato il servizio da e verso Varedo per «Alcova». E Trenord offre tariffe speciali.