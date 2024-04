Find, il design made in Italy a Singapore con Fiera Milano

“Siamo costruttori di un ponte di bellezza e saper fare del design Made in Italy lungo 10mila chilometri che collega idealmente Milano a Singapore e salda il legame fra quella che accade con il Salone del Mobile e la Design Week alla prossima edizione di Find Design Fair Asia”, Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano, spiega così il lancio della terza edizione della manifestazione dedicata al mondo del design e dell’arredamento che torna protagonista presso l'iconico Marina Bay Sands di Singapore dal 26 al 28 settembre 2024, in contemporanea con la Singapore Design Week, uno dei principali appuntamenti del Sud-Est Asiatico del settore.

Organizzata in joint venture tra Fiera Milano e dmg events, Find 2024 prevede la partecipazione di 350 brand internazionali che mostreranno prodotti e soluzioni innovative in grado di richiamare ispirare tutta community di riferimento: architetti, interior designer, contractor, del retail e della progettazione che troveranno proposte idi decorazioni d’interni, mobili, illuminazione, tessuti, tecnologia del design, oltre ad una serie di eventi e iniziative collaterali, grazie alla collaborazione con Design Singapore Council, il sostegno della Singapore Tourism Board e di altre associazioni e partner regionali.

“Find testimonia ancora una volta la vocazione internazionale del nostro Gruppo – prosegue Roberto Foresti – che ci vede impegnati nella realizzazione di eventi fieristici anche all’estero in settori individuati per particolare per importanza geografica o di mercato. Singapore è hub di primo piano per il design perché connette tutto il Sud Est Asiatico ed è quindi il contesto ideale per questa manifestazione che realizziamo per il terzo anno con un partner di eccellenza come dmg events. Questa edizione mette in scena ben 350 brand, con una crescita di oltre il 15% rispetto al 2023, grazie anche al supporto di ICE Agenzia, fondamentale per dare valore alle imprese italiane in contesti esteri e per promuovere l’unicità della creatività e del design italiano apprezzato in tutto il mondo in una visione di politica industriale a sostegno dell’export”.

"La grande approvazione da parte dei principali produttori e player del settore, assicura che Find Design Fair Asia è una piattaforma dell'industria e per l'industria. Nonostante alcune difficoltà che il settore ha dovuto affrontare a causa delle fluttuazioni dei tassi di interesse, della prolungata crisi di liquidità della Cina e degli impatti della recessione immobiliare, le economie del Sud-Est Asiatico hanno dimostrato di essere resilienti e continuano il loro percorso di crescita con opportunità importanti per i prodotti italiani - sottolinea Carl Press, direttore di Find - e dobbiamo tenere contro che le previsioni di sviluppo al di fuori della Cina sono importanti nel settore delle costruzioni, dai nuovi grandi alberghi all'edilizia residenziale e quindi per la fornitura di arredo. Tutti motivi per cui Singapore richiama buyer, architetti, progettisti, costruttori, designer da tutto il Sud Est Asiatico”.

E per quanto riguarda l’arredamento italiano ICE @ FIND è lo spazio realizzato da ICE Agenzia che ospiterà oltre 30 aziende espressione del made in Italy, una suggestiva capsule di grande richiamo all’interno della fiera che quest’anno si tiene su un’area espositiva più grande, oltre 17mila metri quadrati, pensata per favorire gli incontri business con i visitatori professionali.

Singapore e il Sud-Est Asiatico offrono grandi opportunità nel settore dell’arredamento, degli spazi per uffici, dell'immobiliare commerciale o residenziale o per coloro che si rivolgono al settore alberghiero. È previsto che il mercato dell’arredo generi un fatturato di 14,58 miliardi di dollari Usa nel 2024 solo per la regione, con un tasso di crescita annuale previsto del 7,11%. Il mercato immobiliare commerciale di Singapore è cresciuto del 462% su base trimestrale nel periodo ottobre-dicembre 2023, registrando transazioni per 4,1 miliardi di dollari Usa (5,5 miliardi di dollari di Singapore), il che riflette un aumento del 110% anno su anno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Con l'attenuarsi dell'inflazione, le prospettive per gli hotel sono positive anche con la ripresa dei collegamenti aerei e la previsione è di recuperare completamente i livelli del 2019 nell'Asia-Pacifico entro la fine dell'anno, i tassi di occupazione degli hotel regionali si stanno già normalizzandosi aumentando i ricavi e sono previste circa 1.000 oltre nuove aperture di hotel in tutta l’area.

Secondo l’Osservatorio economico del ministero degli Affari esteri, nel 2023 l’export delle imprese italiane nei 10 Paesi dell’Asean - Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico – Singapore, Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Tailandia, Vietnam - ha registrato un incremento del 5,3% sull’anno precedente, per un valore di 10,5 miliardi di dollari; considerando il quinquennio 2019-2023, le esportazioni made in Italy nell’area sono cresciute del 13%. Singapore “attrae” il 29,3% delle nostre esportazioni, seguita da Tailandia (19,6%) e Indonesia (14,6%).

Al Marina Bay Sands torna e affianca l’esposizione dei prodotti, anche il FIND Global Summit che nell’edizione 2023 ha riscontrato un notevole successo: l’iniziativa riunirà esperti, opinion leader, figure di spicco della comunità del design e operatori di primo piano con sessioni, che approfondiranno cinque temi chiave, dirette da Yoko Choy, presidente del comitato di esperti del settore e editor di Wallpaper* Magazine China: Design Resiliente; Ospitalità Consapevole (Design dell'Ospitalità Asiatica); il Piano d'Azione Asiatico; Intelligenza Artificiale Collaborativa; Creatività, Commercio e Comunicazionea.

EMERGE@ FIND è invece l’area dedicato ai talenti del sud-est asiatico realizzata dal Design Singapore Council e curata da Suzy Annetta, che presenterà i lavori di oltre 50 designer emergenti e affermati che provengono da Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam e che qui presenteranno le loro opere ispirate al tema These Precious Things." Siamo incoraggiati dall'accoglienza positiva di Emerge, che continua a favorire i contatti tra designer, acquirenti e altri operatori del settore. Dal suo debutto durante la Singapore Design Week nel 2022, è diventata la piattaforma di riferimento per scoprire i talenti aprendo la strada a nuove opportunità di commercializzazione per questi designer di Singapore e della regione", spiega Dawn Lim, executive director di Design Singapore Council.

Da sottolineare l’attenzione che Find Design Fair Asia al tema della sostenibilità ambientale, attraverso diverse iniziative per ridurre la propria impronta di carbonio. A cominciare dalla scelta della sede, il Marina Bay Sands, che è una delle principali strutture carbon neutral dell'Asia, fino ad arrivare all’ offerta di stand realizzati con materiali riciclati.

