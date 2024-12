Kartell si ispira alla natura con la seduta Alice’s Flowers

Ascolta ora 00:00 00:00

Un giardino d’inverno incantato, un allestimento di design speciale, fiabesco e onirico colora il flagship store Kartell di via Turati in una Milano che risplende dei colori delle feste. E sorprende presentando, anzi “accogliendo” un nuovo oggetto creato dal design di Tiziano Guardini e Luigi Ciuffreda che hanno lavorato su un accessorio d’arredo che propone un nuovo concetto glamour di seduta: un cuscino avvolgente, versatile e colorato che trasforma una selezione di masterpiece di Kartell in altrettante poltroncine imbottite.

È la collezione Alice’s Flowers, versatile e confortevole che "sboccia", declinata in cinque varianti di colore giallo, blue, rosa, rosso, bianco e 2 stampe a righe e a pois. I suoi petali morbidi e accoglienti come un abbraccio offrono un rifugio di comfort e serenità. I materiali scelti sono ricavati dalla lavorazione delle bottiglie di plastica usate che con un processo industriale speciale danno vita a un filato di poliestere interamente riciclato e riciclabile in linea con il manifesto industriale Kartell “loves the planet”. E sono presentate in uno scenario o meglio, in questo caso, in una nuova scenografia dei prodotti Kartell che si conferma come un brand sempre più legato allo stile dell’abitare contemporaneo e iconico.

“Kartell è emozione e questo progetto, nato in collaborazione con Tiziano Guardini e il suo studio, vuole offrire l’opportunità di personalizzare i nostri prodotti vivendo una esperienza ancora più coinvolgente – spiega Lorenza Luti, direttore marketing e retail di Kartell - aggiungendo un pizzico di magia di Tiziano a una selezione di nostri masterpiece. Così le sedie Masters, Venice e Generic si trasformano in un oggetto inedito, combinando la creatività di Kartell e di Tiziano Guardini con la sostenibilità dei materiali utilizzati per creare questa seduta”.

”Alice’s Flowers è un progetto a cui tengo molto sotto tanti aspetti. Ti trasmette esteticamente la sensazione di dialogare con i fiori, di poterci vivere all’interno ritornndo all’essenza di quel legame ancestrale perché noi esseri umani siamo di per sé natura - aggiunge Tiziano Guardini, designer e architetto d’interni -. Kartell ha dato a me e a Luigi Ciuffreda con cui ho disegnato il pezzo, anche la possibilità di lavorare sui materiali creando una piena monomatericità, ovvero ogni pezzo che lo compone, dal tessuto esterno alla sua imbottitura ha la stessa natura. È un approccio innovativo che nasce da una creazione consapevole e permette di poter facilitare la circolarità del prodotto in una sua futura fine vita”.

Come sottolinea una delle frasi che accompagnano l’allestimento del “soft” e recita: “Un unico cuore riciclabile pensato per rinascere in nuove forme…” con la sottolineatura “stanotte le stelle hanno composto un’armonia”.