Lampade cameretta bimbo: 6 fantasie perfette anche come idea regalo

L’illuminazione svolge un ruolo importante in tutte le stanze della casa ed è fondamentale anche nella cameretta dei bambini. Ma non è importante solo l’illuminazione centrale, per una questione di praticità e risparmio energetico: spesso si rendono necessarie anche delle lampade da tavolo o delle luci notturne. Scegliere il modello che fa meglio al caso proprio è più facile con le tanti possibilità presenti su Amazon.

A cosa serve una lampada in una cameretta per bambini

La lampada ha in realtà una triplice funzione: da un lato serve a dare luce periferica. Basti pensare ai bambini e alle bambine che frequentano le primissime classi delle scuole primarie, che iniziano a studiare sulla propria scrivania o su un banchetto e potrebbero aver bisogno di un po’ di luce aggiuntiva per vedere meglio: una scarsa illuminazione incide negativamente sulla vista, e questo non bisogna dimenticarlo. C’è poi la funzione ornamentale o decorativa: una lampada è sempre e comunque un pezzo d’arredamento. Infine le lampade per i più piccoli rappresentano un gioco o una rassicurazione divertente: basti pensare alle luci notturne, che aiutano i bimbi ad abituarsi gradualmente al buio, soprattutto quando si lascia la camera dei propri genitori per dormire nella propria e iniziare un nuovo processo di crescita.

Come scegliere una lampada sicura in base all’età

Naturalmente parte della sicurezza di una lampada si trova nei marchi consolidati e nelle certificazioni incluse nella confezione. Tuttavia in base all’età ci possono e ci devono essere delle accortezze da usare. Per esempio, quando verso i 2-3 anni i più piccoli sono estremamente curiosi e vogliono scoprire il mondo, bisogna limitare all’essenziale o addirittura evitare le lampade con il filo in tutta la casa: i bimbi potrebbero provare a estrarre o infilare la presa nella corrente da soli ed è estremamente pericoloso. In questa fase è quindi meglio ricorrere all'illuminazione a batteria, possibilmente ricaricabile e soprattutto a led - perché tra l’altro l’apparecchio non si surriscalda. Si può ricominciare a utilizzare le lampade con il filo una volta che i bambini saranno un po’ più grandi.

Le lampade per bambini più belle

Una pera divertente

Ha la forma di una pera - tra l’altro toccandola cambia colore e intensità - la luce notturna a led di Supjade. È ricaricabile e può essere utilizzata in completa sicurezza. La ricarica dura diverse ore in base alla luminosità che viene selezionata.

Acquista il prodotto su Amazon

Un globo luminoso

Più semplice nella forma ma altrettanto sicura - è fatta in acrilonitrile butadiene stirene e silicone - e divertente è la luce notturna a led Sunright. Questa lampada ha la forma di un globo e anche qui, toccandola, si può modificare colore e intensità della luce. Ha un timer, in questo modo si spegne automaticamente. Si ricarica con Usb-c.

Acquista il prodotto su Amazon

L’uovo di dinosauro

Ha le stesse caratteristiche delle due lampade già citate ma ha una forma allegra di dinosauro la luce notturna di Nestling. Può essere utile anche quando si hanno neonati, per allattarli o cambiarli la notte senza disturbare il loro sonno.

Acquista il prodotto su Amazon

L’unicorno

Arriva ad avere ben 16 colori, che cambiano sempre attraverso una tecnologia touch, la lampada notturna a forma di unicorno di Angkma. È fatta in silicone ed è tanto dolce: può accompagnare bambini e bambine nelle loro fantasie e nei sogni più belli.

Acquista il prodotto su Amazon

Una galassia in una lampada

Ci sono pianeti ma anche satelliti artificiali, stelle, astronavi e astronauti sulla lampada Dalber, che è coloratissima e ha un doppio schermo trasparente. Si tratta di una lampada da tavolo con il filo, quindi è consigliabile, anche in base alla maturità del bimbo, dai 4 anni in su.

Acquista il prodotto su Amazon

Il dinosauro

Ha la forma di un branchiosauro - ovvero un dinosauro dal lungo collo - la lampada da tavolo di Fivtsme. È in colore verde e si possono cambiare fino a 3 modalità di illuminazione in base all’utilizzo che se ne fa. Ha una batteria al litio e si ricarica tramite Usb.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche

Contenuto sponsorizzato da Amazon