Outfit scuola: l'abbigliamento per un rientro con stile

Quando ci si prepara all’inizio della scuola, si devono prevedere molte cose. Una di queste è sicuramente l’abbigliamento adatto per bambini e ragazzi: alunni e studenti devono essere puliti e ordinati in classe e quindi i genitori devono scegliere per i propri figli i capi più adatti a questo scopo. Si deve trattare di vestiti che facciano sentire bambini e ragazzi comodi mentre studiano, che siano di buona qualità per durare fino al prossimo scatto di crescita, e al tempo stesso l’ideale è che siano ecosostenibili. Su Amazon è presente la linea Amazon Aware di abbigliamento sostenibile: i prodotti qui di seguito provengono tutti da questa linea.

Abbigliamento sostenibile per bimbe e ragazze

La camicetta classica

Ha un taglio decisamente senza tempo la camicetta con maniche a sbuffo e scollatura tonda con una piccola pistagna. È fatta in misto cotone e modal, e poi è bianca: ciò significa che è molto più semplice lavarla in lavatrice, perché a scuola ci si macchia con penne e colori.

Acquista il prodotto su Amazon

I leggings neutri

Si tratta di una confezione interessante, che contiene due paia di leggings in jersey di cotone elasticizzato e in colore nero. Questo significa che le prime settimane di scuola possono essere indossati internamente, mentre successivamente, bimbe e ragazze possono indossarli sotto a jeans, gonne o pantaloni nella stagione fredda.

Acquista il prodotto su Amazon

La tunica sportiva ma chic

È diversa da una camicetta, perché è più lunga e non possiede bottoni a pressione sulla sua intera estensione: è la tunica in chambray con colletto semi-francese e tasche sul fronte. Molto comoda, perfetta da indossare proprio con i leggings.

Acquista il prodotto su Amazon

I leggings colorati

Qualche bambina o ragazza vuole vestire maggiormente colorata: ed ecco quindi i leggings in jersey di cotone elasticizzato. È sempre un pacco da due paia: contiene un paio rosa e un paio con fondo bordeaux e stampa a fiorellini provenzali.

Acquista il prodotto su Amazon

Le maglie neutre femminili

È un pacco da tre magliette in cotone biologico a maniche lunghe: una havana, una avorio e l’altra guscio d’uovo. Come per i leggings anche queste possono essere indossate esternamente nelle prime settimane di scuola e internamente, sotto il maglioncino o la felpa nei mesi più freddi. Quindi è un acquisto che consente un utilizzo capillare e a lungo termine.

Acquista il prodotto su Amazon

Abbigliamento sostenibile per bimbi e ragazzi

I pantaloni con l’elastico

Anche questo è un acquisto che consente un utilizzo a lungo termine, perché questi pantaloni chino elasticizzati in cotone hanno un elastico in vita e solitamente la taglia è un po’ più lunga rispetto all’altezza media dei bambini di una determinata età. Sono in color cammello.

Acquista il prodotto su Amazon

La camicia multiuso

È una camicia? Sì, anche. Ma può essere anche una “giacca” questa camicia a maniche lunghe in misto cotone ed elastan. In pratica può essere anche indossata sulle t-shirt all’uscita di scuola nei primissimi giorni di vento. Ha il colletto ed è in color oliva.

Acquista il prodotto su Amazon

Le maglie neutre maschili

Per questa confezione da tre maglie vale quando detto per le omologhe femminili. Con la differenza che queste sono a maniche corte. Le nuance e il materiale però sono esattamente gli stessi.

Acquista il prodotto su Amazon

La camicia denim

È molto sportiva questa camicia in chambray a maniche lunghe. Ha il colletto semi-francese, è facile da lavare in lavatrice e ha grandi bottoni normali - non a pressione quindi. Sul davanti ha una taschina sul lato sinistro.

Acquista il prodotto su Amazon

Le maglie colorate

Queste magliette a maniche lunghe in cotone biologico, come detto in altre scelte qui presenti, possono essere indossate internamente o esternamente. E sono in blu, celeste, a righe bianche e blu.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*