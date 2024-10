Milano Home, il rinascimento del "mondo casa" parte dai negozi specializzati

Milano Home 2025 si prepara alla sua seconda edizione mettendo al centro il “rinascimento del mondo della casa” e il futuro del retail puntando sui principi cardini della manifestazione: nuovi prodotti di qualità per il mondo casa-decorazione e nuove idee per sostenere il retail, mettendo al centro eccellenze produttive e protagonisti di un dettaglio specializzato in cerca di nuove modalità e opportunità per evolvere e continuare a essere un punto di riferimento per il consumatore finale.

Evoluzione della manifestazione organizzata da Fiera Milano, in collaborazione con Ge.fi, che si terrà dal 23 al 26 gennaio 2025, proponendosi come piattaforma di networking e confronto del settore. Il negozio specializzato, può infatti essere hub di relazione tra tutti gli operatori della filiera: produttori industriali, artigianali, designer, distributori, cliente finale. Un comparto, quello del commercio al dettaglio, che in Italia è rappresentato da 38.000 punti vendita che trattano almeno uno dei prodotti per la decorazione della casa - complemento d'arredo, tavola, cucina, decorazione, tessile, fragranze, regalo, decorazione floreale -, impiega 100.000 addetti generando un fatturato di oltre 16,5 miliardi (fonte Hoover 2022).

Con una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nell’economia del settore, i negozi sono chiamati a diventare la leva di questo nuovo “rinascimento” perché per i brand reppresentano un megafono capillare sui territori, possono aiutare i consumatori a orientarsi verso prodotti di qualità e a scegliere le aziende che producono in modo etico, sostenibile, innovativo e qualitativo, possono promuovere proposte capaci di valorizzare la produzione, la competenza, la storia delle aziende e i territori.

Scelta strategica innovativa presentata a Milano da Emanuele Guido, direttore di Home Milano che ha spiegato l’evoluzione dei consumi e il nuovo approccio consapevole all’acquisto degli oggetti che sta vivendo una integrazione virtuosa tra mondo fisico e digitale. La semiologia Laura Rallo ha parlato invece dell’evoluzione dell’immaginario collettivo e dei nuovi valori di consumo che possono dare nuova linfa al ruolo del dettaglio specializzato. La visione del futuro, infatti, lascia intravedere nuove opportunità collegate con i megatrend del retail. Abitare-abitarsi, ovvero chiedersi “come abitiamo le nostre case?” È il tema analizzato dalla psicologa dell’abitare Donatella Caprioglio: il valore degli oggetti e il tema della personalizzazione, perché personalizzare uno spazio significa dotarlo di un volto umano e scegliere complementi e oggetti che siano portatori di significato.

Il direttore artistico di Milano Home Adolfo Carrara ha poi spiegato come la manifestazione è impegnata a supportare e migliorare il racconto del prodotto e delle filiere che lavorano intorno alla personalizzazione perché il negozio sia sempre più un punto di contatto sul territorio. Infine l’architetto bioclimatico Isabella Goldman ha sottolineato come parlare di sostenibilità vuoglia dire mettere al centro il valore della produzione e del progetto The Green Circle per valorizzare chi produce in modo etico, controllando tutto il processo produttivo e investe nella qualità dei materiali, nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

IL GRAN TOUR DELLE ECCELLENZE REGIONALI

Milano Home 2025 si svilupperà attento a un tema suggestivo, il Grand Tour che, riprendendo l’antica tradizione del viaggio di scoperta, invita i visitatori a immergersi in un percorso di esplorazione e conoscenza delle eccellenze proposte da brand e aziende. Un viaggio simbolico attraverso le regioni italiane, le loro eccellenze, le radici e i saperi, raccontati attraverso materie come vetro, legno, ceramica, carta, pietra, metallo e tessile, o ancora fragranze e cere profumate, ma anche un percorso alla scoperta delle eccellenze internazionali, molte delle quali debutteranno in fiera confermando il forte l’interesse dei produttori esteri per il mercato italiano.

Esperienza di scoperta che trasformerà ogni padiglione espositivo in una tappa dove i protagonisti saranno i produttori, i maestri artigiani e i giovani talenti emergenti, pronti a svelare i segreti delle loro creazioni, pensate per plasmare gli spazi domestici del futuro. Non mancheranno proposte suggestive che puntano al riciclo e al riuso, come chi dal recupero del denim fa nascere inediti complementi d'arredo, o chi propone una linea di regali, gadget e componenti d’arredo dal design ecologico e inclusivo, realizzati con carta e cartone, materiali atossici e sostenibili.

MILANO HOME OPPORTUNITA’ PER L’EXPORT MADE IN ITALY

Recuperare il valore della qualità e dell’eccellenza made in Italy è una leva idecisiva anche per l’export verso un mondo che guarda ai nostri brand con continuo interesse, in quanto sinonimi di bellezza, stile, innovazione.

Con oltre 2.6 miliardi di euro registrati l’anno scorso, l’export made in Italy di prodotti del comparto Home è tra le prime 10 posizioni nel ranking mondiale e nello scenario al 2027 le esportazioni italiane del comparto Home sono attese a crescere con. tassi moderatamente più dinamici: +1.8% nel 2024 e +3.3% annuo nella media del periodo 2025-2027 (fonte dati: piattaforma Expoplanning_settembre 2024).

A Milano Home saranno presenti buyer internazionali provenienti da Nord America, Asia, Paesi del Golfo ed Europa interessati alla produzione italiana di qualità, selezionati grazie a un’attenta attività di scouting dei Brand Ambassador di Milano Home, la rete di professionisti del settore e agenti dei più iconici brand del design, residenti nei Paesi più importanti per l’export del prodotto italiano.

Per gli espositori l’incontro a Milano Home con questi buyer selezionati, rappresenterà un’occasione unica per espandere la propria rete distributiva nel mondo e avviare nuove relazioni internazionali.

TRA AREE SPECIALI ED EVENTI

Il percorso espositivo di Milano Home si sviluppa attraverso quattro padiglioni, ognuno dedicato a un universo di idee e innovazioni dedicate agli oggetti, alle decorazioni, ai tessili, alle fragranze, che danno personalità alla casa.

Elements celebra l'eccellenza nell'home décor, dove tradizione e ricerca si fondono, Vibes presenta profumazioni, tessuti e oggetti che coinvolgono i sensi e favoriscono il benessere, creando esperienze immersive. Mood è lo spazio in cui il design esprime creatività e lifestyle, con oggetti che unici gli ambienti abitativi e infine Taste dedicato all'arte della tavola, con prodotti per la cucina e la convivialità.

Importanti anche le aree speciali a tema che celebrano il saper fare artigianale e la sostenibilità.

Manifatture in Scena, ideata con l'architetto Ulderico Lepreri, architetto mette in luce le grandi manifatture europee e l'arte della tavola; la spettacolare installazione The Green Circle, a cura dell’architetto bioclimatico Isabella Goldman, esplora le innovazioni sostenibili globali con nuovi materiali e prodotti. Evento nell'evento, si rinnova anche Brand Power, l'unica iniziativa in Italia che mette in connessione i fornitori di premi e i brand con il marketing di industria, distribuzione e servizi. Debutta invece come progetto speciale di quest'anno Piazza di carta, un'area interamente dedicata allo stationery e al ritorno di fiamma per il mondo della carta e della scrittura.

LA PROPOSTA FORMATIVA

Milano Home arricchisce la sua offerta con una serie di incontri formativi dedicati ai professionisti e ai retailer. La formazione non è solo un'opportunità di aggiornamento, ma una leva strategica per anticipare le tendenze, interpretare i cambiamenti del mercato e rafforzare il ruolo dei negozi come narratori dell'eccellenza artigianale e produttiva.

In un contesto dove heritage e tradizione vanno di pari passo con sostenibilità e innovazione, questi eventi forniranno spunti e informazioni preziose per i punti vendita con il programma, ma anche per interior designer ed architetti con ia cura di Polidesign e Platform.

Tutte le informazioni su milanohome.fieramilano.it