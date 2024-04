Salone del Mobile, Assobagno valorizza le eccellenze made in Italy

"Crediamo che questa edizione del Salone Internazionale del Bagno 2024 sarà eccezionale, considerando che i padiglioni hanno registrato un sold-out delle aree espositive con quasi 200 brand, occupando quasi la stessa superficie di 18mila metri quadrati del 2018, cioè prima del Covid. Questo dimostra la forte fiducia e determinazione delle aziende dopo un 2023 difficile. Le aspettative per il 2024 sono di un recupero sui mercati, supportate dalle numerose novità che saranno presentate”. Elia Vismara, presidente di Assobagno di FederlegnoArredo commenta così la partecipazione dell’associazione alla manifestazione, in programma dal 16 al 21 aprile presso il Salone del Mobile.Milano.

In questa edizione infatti Assobagno, che riunisce i principali produttori italiani di arredo per il bagno all’interno del sistema Confindustria, è presente con uno stand istituzionale situato nell’area della reception dei padiglioni 6-10, concepito come un luogo di incontro privilegiato con le imprese associate, mentre il prossimo 9 maggio si terrà l'Assemblea generale dell'associazione che rappresenta circa 140 aziende con un fatturato complessivo stimato intorno ai 2 miliardi di euro ed una rappresentatività sul mercato italiano di circa il 50% del fatturato dell’intero settore arredo bagno, stimato in circa 4,2 miliardi di euro (Fonte Centro Studi FederlegnoArredo).

“Il Salone Internazionale del Bagno, alla sua decima edizione, si conferma come l’evento di maggior prestigio per il nostro settore. Le aziende presenteranno l’eccellenza del sistema bagno in tutte le sue componenti: design, materiali, integrazione dal punto di vista tecnologico legato al tema della sostenibilità. Una significativa novità è rappresentata dal cambio di posizione nei padiglioni 6 e 10 della Fiera, che riflette il ruolo centrale del bagno come elemento chiave ed è stata accolta con entusiasmo dalle aziende espositrici. Ci aspettiamo grande interesse dei visitatori provenienti da tutto il mondo”, prosegue Vismara che aggiunge: “Questo è evidenziato dal fatto che il 70% dei visitatori del Salone del Mobile sono stranieri e il 30% italiani. Valorizzeremo il prodotto bagno offrendo una proposta realmente integrata. E siamo lieti di accogliere in fiera la presenza istituzionale della distribuzione con Angaisa, un accordo che arricchisce l’offerta e dimostra la nostra capacità di fare sistema”.

Riguardo all’andamento del settore, come attestano i dati consuntivi del Centro Studi FederlegnoArredo, dopo un biennio di forte dinamismo grazie all’andamento straordinario del settore residenziale, nel 2023 il sistema arredobagno ha registrato una contrazione del 4,5% ma si mantiene ancoraa su livelli superiori ai 4,2 miliardi di euro, sopra i 3,4 del pre-Covid, con vendite sul mercato interno di 2,5 miliardi (-2,8%). In diminuzione rispetto all’ultimo biennio ma ancora sopra i livelli pre-pandemici l'export del sistema arredobagno (-6,9%) che rappresenta il 41% del fatturato totale. La Germania (-11,8% per 269 milioni di euro totali), diventa secondo mercato dietro la Francia (271 milioni, -3,8%). Stabili Regno Unito (-0,4%) e Svizzera (-0,7%), rispettivamente in terza e quarta posizione.

Da segnalare che tra gli eventi più attesi in Fiera Milano Rho, c’è la mostra "Under the Surface" allestita nel padiglione 10, un'esperienza immersiva realizzata da Federlegno Arredo Eventi che invita i visitatori a riflettere sulla relazione con la risorsa idrica e il ruolo cruciale della filiera dell'arredobagno nell'adozione di pratiche più sostenibili. Il settore è infatti all’avanguardia: le aziende da anni investono in ricerca e innovazione per ottenere prodotti a basso impatto.

Assobagno è impegnata nella sensibilizzazione dei consumatori sull’effettivo consumo di acqua ed energia dei prodotti del bagno e nella promozione di sistemi di certificazione, con l'obiettivo di garantire alle aziende un vantaggio competitivo sui mercati internazionali.