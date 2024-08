Il Salone del Mobile torna a New York per raccontare il design Made in Italy

Il Salone del Mobile.Milano torna a New York il prossimo 4 settembrecon l’evento “Italian Design: from Classic to Contemporary” dedicato al Made in Italy che si inserisce all’interno del progetto “From Italy, with Love” di Bloomingdale’s, che celebrerà la cultura, il lusso e l’arte italiana attraverso una serie di esposizioni e attività in calendario dal 5 al 29 settembre. Bloomingdale’s infatti, volendo valorizzare l’Italia e la sua ricchezza culturale, ha individuato nel Salone del Mobile il partner ideale per credibilità e autorevolezza internazionale a cui affidare una rassegna speciale dedicata alla produzione italiana d’arredo, curata dall’architetto Ferruccio Laviani che nell’allestimento si è ispirato alle piazze metafisiche di Giorgio de Chirico.

“È sempre un’emozione tornare a New York, cuore del mercato americano: è qui che il Salone incontra una comunità del progetto in continua evoluzione e per cui sente di essere riferimento in fatto di cultura del design, creatività ed economia di settore” spiega Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano -. L’invito di Bloomingdale’s, che condivide con il Salone una particolare capacità di visione, intraprendenza e l’impegno a valorizzare il patrimonio dei brand che ospita, ci permette di ampliare e rafforzare le connessioni con un mercato fondamentale per il Made in Italy”.

“L’evento sarà una dichiarazione immaginifica che attraverserà lo spazio con una parata di prodotti-icona, concepita come un’unica installazione metterà in relazione arte, architettura, estetica e produzione italiana, grazie alla raffinata scenografia ideata da Ferruccio Laviani, e racconterà la nostra storia di innovazione e tradizione attraverso un programma di talk che hanno l’obiettivo di avvicinare il pubblico americano al mondo della produzione italiana - prosegue Maria Porro -. Daremo, così, inizio al nuovo tour internazionale del Salone del Mobile: un roadshow fatto di format inediti volti a rafforzare l’immagine del Salone quale catalizzatore di trasformazione, avanguardia e innovazione culturale”.

Maria Porro e Kelley Carter

“È un vero onore raccontare l’ampliamento e il consolidamento della nostra campagna, “From Italy, With Love”, grazie alla collaborazione e alla partnership con l’iconico brand Salone del Mobile.Milano”, sottolinea Kevin Harter, Vp, Integrated Marketing di Bloomingdale’s -. Come partner americano esclusivo, dal ricco heritage a New York, Bloomingdale’s è entusiasta di unire le forze con il Salone del Mobile per celebrare il design, la creatività, l’architettura e la cultura italiana. Siamo fiduciosi che questa incredibile installazione, che incarna gran parte di ciò che ammiriamo dell’Italia, ispirerà e creerà un forte legame con il nostro pubblico”.

SCENOGRAFIA CON LE ICONE DEL DESIGN

Il progetto prevede la creazione di una scenografia, in equilibrio tra installazione artistica e pop-up esperienziale, in cui saranno inserite icone del design italiano, che raccontano una storia di ingegno, produzione industriale d’eccellenza, alto artigianato con oggetti esposti scelti dall’architetto Laviani tra quelli presenti nei cataloghi di marchi che esprimono meglio il valore e l’allure della produzione italiana d’arredo: Artemide, Edra, Flexform, Flou, Foscarini, Frigerio, Gallotti&Radice, Gessi, Kartell, Lema, Living Divani, Minotti, Molteni&C, Oluce, Porro, Riva 1920, Scavolini, Sigma L2, Tacchini, Technogym, Turri, Villari, Visionnaire.

“Per evitare di essere troppo descrittivi o forzatamente iconografici, ho aggiunto un tocco di contemporaneità e di radicalismo al linguaggio grafico del set. Il movimento radicale ha rivoluzionato il design dagli anni ‘60, proprio negli anni in cui nasceva il Salone del Mobile.Milano, creando nuovi impulsi e linguaggi espressivi - dice Ferruccio Laviani spiegando la visione che ha ispirato il progetto -. Le opere di Keiichi Tanaami e le illustrazioni di “Yellow Submarine” di George Dunning, con i disegni di Heinz Edelmann, quando incontrano le piazze di de Chirico, danno vita a un’immagine unica e moderna. In questa immagine, i monumenti delle piazze sono gli oggetti stessi del design che ho scelto dai cataloghi dei brand più rappresentativi del Made in Italy, arredi che oggi sono icone del nostro quotidiano, degne di essere esposte su un piedistallo”.

L'architetto Ferruccio Laviani

CONVERSATIONS ABOUT ITALIAN DESIGN

Per tutto il mese di settembre Bloomingdale’s ospiterà eventi settimanali rivolti sia alla community professionale newyorkese che ai design lover, con un programma di talk e appuntamenti con la partecipazione di figure di spicco nel panorama nazionale e internazionale dell’abitare.

Ildei talk “Conversations about Italian Design” e curato da Annalisa Rosso, Editorial director & Cultural events advisor del Salone del Mobile,con unche avrà come protagonisti Maria Porro, Kelley Carter, Bloomingdale’s Fashion director, Marva Griffin Wilshire, curatrice e fondatrice dele l’architetto Ferruccio Laviani che, con la regia di Felix Burrichter, fondatore della rivista Pin-Up, si confronteranno sul patrimonio di valori, esperienze e informazioni che il Salone del Mobile esprime come risorsa strategica per valorizzare l’evoluzione e il ruolo delle aziende italiane d’arredo nel mercato globale.5 – 29 Settembre 2024Orario: 10.00 – 20.00Bloomingdale’s59th Street 1000 Third Avenue, New York, NY 6° Piano