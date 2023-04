Una tavola da gioco vivente trasforma L’Orto Botanico di Brera

Milano si mette in mostra, in questa intensa settimana dedicata al Salone del Mobile e agli innumerevoli appuntamenti del Fuorisalone distribuiti su tutta la città, in spazi pubblici e privati; tra questi, vi è uno dei luoghi più affascinanti della città, l’Orto Botanico di Brera, gestito dall’Università Statale di Milano. I sentieri che si snodano nell’incanto del verde danno vita anche quest’anno ad una interessantissima installazione dal titolo “Walk the Talk – Energia in movimento”, dedicata alla mobilità sostenibile, un gioco interattivo che invita a partecipare e a coinvolgere adulti e bambini, dal 17 al 26 aprile 2023, dalle ore 10 alle ore 22.

Il bellissimo giardino, patrimonio storico-naturalistico che vive nel cuore della città, si trova nel quartiere di Brera, al civico 28, sede anche della Pinacoteca Braidense, della storica Biblioteca Nazionale, dell’Osservatorio Astronomico e dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dove è possibile anche visitare l’installazione che riflette nell’acqua la Pinacoteca specchiando le architetture con un effetto scenografico, di Grohe, e il progetto “Vivarium” di Materially su materiali bio-based.

L’installazione-gioco di ENI è realizzata nell’ambito della mostra-evento “Design Re-Evolution” organizzata dal magazine Interni in occasione del FuoriSalone 2023. Il progetto di Italo Rota e Carlo Ratti Associati per Eni risponde appieno al tema del Fuorisalone “Laboratorio Futuro”; il percorso creato fa vivere ai partecipanti, in maniera semplice e giocosa, un’ esperienza unica, sulle sinergie, le contaminazioni, l’innovazione tecnologica, sulle nuove idee e soluzioni che ci porteranno ad una mobilità sempre più sostenibile.

Una tavola da gioco di ben tremilacinquecento metri quadrati, un percorso con quattrocento caselle, anche multimediali, che creano effetti luminosi e sonori che cambiano e movimentano lo spazio durante le ore del giorno e di sera, con il buio, tutto appare come un paesaggio incantato. I partecipanti al gioco, singoli o strutturati in piccoli gruppi, possono scegliere i percorsi da seguire e iniziare questa fantastica avventura, alla scoperta dell’energia sostenibile e delle soluzioni che potranno migliorare la vita nelle nostre città, che pur con un ricco patrimonio artistico, culturale e architettonico, sono minacciate da un totale inquinamento. Una riflessione collettiva sul rapporto tra l’uomo e gli spazi di vita.