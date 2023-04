Ultimo giorno del Fuorisalone, le installazioni presso l'Università degli Studi

L'Università degli Studi di Milano è la storica location del Fuorisalone di INTERNI che, per questa edizione 2023, lancia il concept della mostra evento: Design RE-evolution. E che si estenderà anche all'interno di altre 5 location uniche quali l'affascinante Orto Botanico di Brera, seguito da Audi House of Progress, Eataly Milano Smeraldo, Urban Up | Unipol, De Castillia e la Torre Velasca. La grafica della mostra-evento è curata da Studio Leonardo Sonnoli con un pattern black & white, non certo statico ma in divenire.

Il concept spinge verso una riflessione sul ruolo del Pensiero Evolutivo, necessario per una vera progettualità dei territori conosciuti e sconosciuti, fisici e digitali, contemporanei e futuribili. È una rivoluzione perché punta alla riqualificazione di oggetti, territori, materiali, oltre a essere processo produttivo e condivisione di idee, fino a occuparsi del luogo casa. Ed ecco alcuni degli allestimenti più interessanti che potete ammirare oggi presso l'Università degli Studi di Milano.

Swing, The Amazing Playground e Stefano Boeri Interiors

Un'installazione davvero unica quella progettata da Stefano Boeri Interiors collocata all'interno del Cortile della Farmacia, che prende il nome di Swing. Uno spazio interattivo, The Amazing Playground, dove vivere personalmente le esperienze e dove osservare una selezione di articoli casa disponibili su Amazon.it. La singolare struttura è un'altalena circolare che trae ispirazione dal Surrealismo spagnolo del primo Novecento e dal Circo Americano di Madrid. Ma è anche un progetto che elude le retoriche astratte legate alla sostenibilità in favore di azioni concrete, come una reale forestazione urbana, Parco Italia, promosso con Amazon Italia da Stefano Boeri Architetti e AlberItalia. I moduli si compongono e scompongono facilmente in favore di nuove figure.

La macchina impossibile di Piero Lissoni e Sanlorenzo

All'interno del cortile del '700 si sviluppa l'opera La macchina impossibile, un progetto di Piero Lissoni / Lissoni Associati per Sanlorenzo. Un scultura metallica imponente dove alta tecnologia e lavoro manuale si mescolano perfettamente, presentandosi attraverso un grande ingranaggio racchiuso in una struttura metallica. I componenti si muovono grazie al meccanismo costituito da eliche e ruote dentellate, con l'impiego della nuova tecnologia a idrogeno da metanolo verde.

ApexBrasil, installazione e mostra

Bruno Simões ha curato due eventi, l'allestimento Temporal (Storm) e la relativa mostra organizzata con ApexBrasil. La prima è una maxi sfera di sei metri di diametro ricoperta di muschio naturale, e che al suo interno è in grado di accogliere i visitatori. La struttura è una sorta di bozzolo primordiale dove raccogliere le idee, simbolo di un design di pura rinascita proprio dopo una tempesta. Ma anche spinta creativa per un nuovo ciclo. La mostra invece si sviluppa all'interno del Portico Richini e presenta una serie di aziende brasiliane concentrate sulla connessione tra designe e natura.

Pet Therapy con Atelier Biagetti

Nel Cortile d'Onore è presente l'installazione di Atelier Biagetti con sedute feline e lampade a forma di palma, per ricreare le emozioni classiche dell'infanzia quali stupore, meraviglia e gioia. Una sorta di realtà onirica, ma anche spazio ludico dove la figura del pet domestico rappresenta l'accoglienza casalinga, all'insegna dell'amore incondizionato.

Natura, Benedetta Tagliabue - EMBT Architects con Roca

Sempre nel Cortile d'Onore si sviluppa un'installazione in legno, laterizio e ceramica, dalla forma fluida con pareti ondulate, costituite da tralicci e persiane: Natura. Un vero e proprio gioco dinamico di luci e ombre per l'opera di Benedetta Tagliabue, e il supporto di Roca, con richiami evidenti alla natura, e scorci verso l'interno della struttura da attraversare per un'esperienza immersiva. Fino a raggiungere le aree di sosta dove rilassarsi completamente.

Urban Stage, Parisotto + Formenton Architetti con Cimento

Nell'area portali dello scalone è presente l'installazione dedicata all'outdoor di Parisotto + Formenton Architetti con Cimento, concentrata sul ruolo della materia, sulla sua tattilità e sul colore. La struttura si sviluppa al pari di due stanze monocromatiche caratterizzate da linee pulite, essenziali, definite e pure. Il design dello spazio si ispira alle forme primarie, impreziosito dalla presenza decorativa dei rivestimenti con formelle tridimensionali Tondo e Querini, design Elisa Ossino, e dalle panche e vasi della collezione Campiello, design Studio 63.

L'Oasi Microarchitettura

Il progettista Massimo Iosa Ghini, con Felis, presenta L'Oasi una microarchitettura avvolgente e protettiva, uno spazio creato attraverso un utilizzo bilanciato dei legni e che stabilisce un dialogo con l'esterno. Un'area di protezione ma che offre la possibilità di un'interazione con ciò che vive al di fuori, in un luogo che invita a sedersi, riposare, e dove il tempo sembra scorrere lentamente.

Alberto Caliri con Missoni: Re-Connection

Pupazzi dal design unico ridisegnano l'accesso allo scalone d'onore, tutto merito di Missoni che attraverso i tessuti Nastri e Zig Zag ha realizzato 50 pupazzi a forma di coniglio. Figure particolari intente ad arrampicarsi lungo i portali, quale simbolo della riscoperta interiore della propria emotività. Come spiega Alberto Caliri, direttore artistico di Missoni Home Collection, con la supervisione di RositaMissoni, la figura del coniglio simboleggia la riconnessione con la parte emotiva.