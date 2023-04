Fuorisalone, scopri i distretti del design: cosa vedere e dove

Come ogni anno si rinnova l'imperdibile appuntamento con il Fuorisalone, un mix corposo di eventi collaterali al Salone Internazionale del Mobile e che animeranno la città di Milano. Una settimana costellata di appuntamenti, allestimenti, eventi ma anche mostre, conferenze, incontri ed esposizioni intriganti. Un'offerta ricca di novità sparse per tutte le zone calde e i distretti legati al design e alle novità di settore. Il Fuorisalone, con il tema 2023 Laboratorio Futuro, offre una serie di opportunità di incontro e confronto, di scoperta ed eventi pronti a proiettarci nel futuro. Per non perderne neppure uno, ecco un elenco di tutti i distretti dedicati al design e al Fuorisalone. Una vera e propria mappa che amplia i suoi confini anno dopo anno unendo i percorsi più classici, e ormai storici, alle nuove aree di interesse.

Brera Design District 2023

Centro nevralgico Brera Design District, gestito da StudioLabo, si riconferma punto di passaggio fondamentale per ammirare le novità legate al design, grazie anche alla vasta proposta di appuntamenti. Più di 200 eventi che promuovono il tema del Fuorisalone ovvero Laboratorio Futuro, con un focus sulle sfide legate alla contemporaneità in funzione di progetti, lavori e idee necessari per azioni di cambiamento positivo. Tra le manifestazioni più interessanti prenderà vita glo™ for art - Dry Days, Tropical Nights di Agostino Acurci, una scenografica installazione che avvolgerà l'imponente torre di largo Treves e prossima alla riqualificazione. Presso l'Acquario Civico prende vita Trame di Stark, un'installazione interattiva dove l'uomo è attore in sinergia con la comunità biologica. Presso i Caselli di Porta Nuova si può ammirare l'imponente installazione luminosa Light – Floating Reflection di Ingo Maurer ovvero un tappeto di 30 metri con effetti luninosi e cromatici di grande impatto. A seguire Alive in Time - Grand Seiko per un percorso attraverso i rituali legati al tempo, in una location in puro stile nipponico. Approda in Brera anche l'evento SolidNature Beyond the Surface con un paesaggio onirico immersivo e creazioni in pietra su misura. L'artigianato coreano Shift Kraft ha curato le installazioni presso la Fondazione Feltrinelli, mentre Grohe celebra la sua passione per l'acqua con un'installazione che riflette l'architettura della Pinacoteca di Brera. Surfaces with a View apre gli spazi di FENIX Scenario alla collettività, trasformando lo showroom di Foro Buonaparte in un grande teatro che si estende anche all'esterno. Design Variations presenterà Breath, un'opera che interessa la facciata del Circolo Filologico Milanese, progettata dallo studio Zaven. Laboratorio Mamu presenta un'installazione itinerante ROSIKO-il carro da giardino con partenza da zona Brera. Mentre INTERNI Design presenta l'installazione Walk the Talk - Energia in movimento per ENI presso l'affascinante area storica dell'Orto Botanico.

Zona Tortona e Tortona Rocks

Location storica legata al Fuorisalone ecco il distretto di Tortona con tutte le zone più interessanti che animano l'area: Tortona Rocks, BASE, Superstudio e Tortona Design Week.

Tortona Rocks offre un percorso multidisciplinare tra tecnologia, economia circolare e tematiche sociali, partendo da un quesito fondamentale: How do you take care of tomorrow? Design Istructions . L'evento spinge a dare voce ad una serie di interrogativi legati al futuro, con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare i visitatori rispetto ai rischi e alle sfide che stanno caratterizzando la nostra epoca e per prendersi cura del domani. Questi gli appuntamenti: Ikea che celebra i suoi 80 anni con Assembling The Future Together , una selezione di prodotti iconici che rappresentano le varie decadi di progettazione e che hanno connotato l'arredo tra passato e futuro. Studio Pepe, presso Archiproducts Milano, firma il progetto TERRA , per vivere l’interiors e la casa con più consapevolezza. A seguire la mostra The Slowdown, Take It or Leave It curata Daniel Rozensztroch, con una singolare lotteria legata a un assortimento eclettico di centinaia di oggetti che la designer e architetto Paola Navone ha raccolto o progettato nel tempo. Novità dell'edizione è ALTROVE un progetto satellite nato per creare nuove connessioni culturali tra il design e la città.

offre un percorso multidisciplinare tra tecnologia, economia circolare e tematiche sociali, partendo da un quesito fondamentale: . L'evento spinge a dare voce ad una serie di interrogativi legati al futuro, con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare i visitatori rispetto ai rischi e alle sfide che stanno caratterizzando la nostra epoca e per prendersi cura del domani. Questi gli appuntamenti: che celebra i suoi 80 anni con , una selezione di prodotti iconici che rappresentano le varie decadi di progettazione e che hanno connotato l'arredo tra passato e futuro. Studio Pepe, presso Archiproducts Milano, firma il progetto , per vivere l’interiors e la casa con più consapevolezza. A seguire la mostra curata Daniel Rozensztroch, con una singolare lotteria legata a un assortimento eclettico di centinaia di oggetti che la designer e architetto Paola Navone ha raccolto o progettato nel tempo. Novità dell'edizione è un progetto satellite nato per creare nuove connessioni culturali tra il design e la città. BASE si riconferma un grande laboratorio sperimentale grazie ai tanti progetti seguiti da designer giunti da tutto il mondo, ma anche scuole, università, istituzioni internazionali e giovani studenti. Titolo dell'evento è We Will Design: We have an I.D.E.A. , con l'acronimo I.D.E.A. ovvero Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità. Una progettualità proiettata verso un design democratico, più inclusivo e che possa coinvolgere persone di ogni età, abilità, genere e cultura. Parte attiva una grande installazione nella Ground Hall di dell'artista Claire Fontaine, la stessa che ha creato il Pensati Libera indossato da Chiara Ferragni a Sanremo. Ma BASE è anche temporary Home. Exhibit. Kids. Music. Public Program . Ovvero residenza e casa, luogo di sperimentazione ma anche piattaforma di ricerca che riunisce progetti e installazioni italiani e internazionali. Oltre a laboratori dedicati ai più piccoli, e spazio danzante con la collaborazione speciale di Volvo Car Italia e Le Cannibale.

si riconferma un grande laboratorio sperimentale grazie ai tanti progetti seguiti da designer giunti da tutto il mondo, ma anche scuole, università, istituzioni internazionali e giovani studenti. Titolo dell'evento è , con l'acronimo I.D.E.A. ovvero Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità. Una progettualità proiettata verso un design democratico, più inclusivo e che possa coinvolgere persone di ogni età, abilità, genere e cultura. Parte attiva una grande installazione nella Ground Hall di dell'artista Claire Fontaine, la stessa che ha creato il Pensati Libera indossato da Chiara Ferragni a Sanremo. Ma BASE è anche temporary . Ovvero residenza e casa, luogo di sperimentazione ma anche piattaforma di ricerca che riunisce progetti e installazioni italiani e internazionali. Oltre a laboratori dedicati ai più piccoli, e spazio danzante con la collaborazione speciale di Volvo Car Italia e Le Cannibale. Superstudio con il Superdesign Show, a cura di Gisella Borioli e Giulio Cappellini, mette in scena Inspiration Innovation Imagination un mix di oggetti inaspettati, materiali innovativi, arredi di tendenza, sostenibilità in e out, interazioni con l'arte, talk, visioni delle grandi scuole di design internazionali e molto altro. Tra gli imperdibili Asian R-evolution con installazioni futuristiche e spettacolari, seguita dalla mostra legata alla nuova generazione del design Stars of Today , fino ai progetti incentrati sulla sostenibilità con FoodDesignStories e Mandarini , e molto altro.

con il Superdesign Show, a cura di Gisella Borioli e Giulio Cappellini, mette in scena un mix di oggetti inaspettati, materiali innovativi, arredi di tendenza, sostenibilità in e out, interazioni con l'arte, talk, visioni delle grandi scuole di design internazionali e molto altro. Tra gli imperdibili con installazioni futuristiche e spettacolari, seguita dalla mostra legata alla nuova generazione del design , fino ai progetti incentrati sulla sostenibilità con e , e molto altro. Tortona Design Week presenta Future to Share, si parla del futuro e come riprogrammare la quotidianità sulla base di tecnologia, innovazione e circolarità. Future to Share è anche apprendimento, condivisione e costruzione del cambiamento. Tra gli eventi presenti NOROO Group presenta MIRAGE, un'esperienza multisensoriale di colori iridescenti e riflessi infiniti, mentre UMPRUM unisce design e musica in un'installazione interattiva. Passando per GAC Europe che espone Car Culture #2 – The Van life, un mezzo versatile e altamente tecnologico con cui viaggiare silenziosamente circondati da bellezza.

Milano Design District

Parte centrale della città di Milano ecco il Milano Design District corredato da un'elevata presenza di showroom e location interessanti, il ben noto distretto inclusivo dei 41 brand associati parte di Milano Durini Design. Tema dell'evento è Metamorfosi Urbana che vuole sottolineare l'impegno dell'associazione a diventare protagonista dello sviluppo della città e della sua riqualificazione, a partire dalla sperimentazione della pedonalizzazione dell'area. Casa Manzoni ospita La Manufacture presso Palazzo Borromeo d'Adda, con la mostra gratuita di Alessi. Invece presso la Fondazione studio museo Vico Magistretti prende vita la mostra La conquista dello Spazio una mostra con i progetti e l'allestimento di Vico Magistretti per il MoMA di New York, un pretesto per una riflessione sulla trasformabilità degli spazi. In Piazza Scala avrà luogo il simposio multidisciplinare Prada Frames curato da Formafantasma, mentre Villa Necchi Campiglio ospita New Horizons per un allestimento multisensoriale. Senza dimenticare l'evento di INTERNI con il tema Design Re-Evolution e che si svilupperà in 6 location oltre alla storica Università degli Studi di Milano, seguita dall'Orto Botanico di Brera, Audi House of Progress, Eataly Milano Smeraldo, Urban Up | Unipol e la Torre Velasca.

Isola Design Festival

Tra il18 e il 23 di aprile i visitatori verranno accolti nelle oltre 40 location di Isola Design District, con il tema della settima edizione Nothing Happens if Nothing Happens. Si darrano il cambio mostre collettive ed eventi che coinvolgeranno centinaia di designer internazionali, studi di progettazione e artigiani. Sette le mostre più importanti a partire da Circolare, in collaborazione con MAST, e che ospiterà progetti realizzati con risorse naturali o scarti industriali, seguita da Tools & Crafts che vedrà all'opera una nuova generazione di artigiani pronti a mixare competenze tradizionali con approcci innovativi. Ma anche Take Care!, Isola Design Gallery, Under Design Lebanon, Rising Talents e Innovation for Living. Tra gli eventi da non perdere c'è anche Convey, all'interno di un ex complesso industriale dei primi del Novecento non lontano dallo scalo ferroviario Farini. Seguito da Bestiario presso ZonaK, ovvero 16 animali realizzati con un legno generato utilizzando i gusci della frutta secca. Mentre da Fiuri Milano verrà presentato NumeroDue una capsule collection di due elementi di ceramica, di Conti|Marchetti Studio. Infine in Stazione Garibaldi sarà presente Green Island di Claudia Zanfi con l'installazione Kiosk di Antonio Scarponi, un chiosco un po' cucina un po' pop-up mobile con attvità pubbliche tra letture, spettacoli e performance olfattive. Senza dimenticare Certosa District con Innovation for Living, che si sviluppa all'interno di uno spazio industriale di 3.000 mq con una mostra dedicata alla tecnologia applicata al design.

Distretto 5Vie

Giunta alla decima edizione ecco la 5VIE Design Week, una fusione tra design d'autore e da collezione, alto artigianato e contaminazioni con le sfere dell'arte e della creatività in senso lato. Un percorso affascinante che coinvolge corso Magenta, Sant'Ambrogio e Le Colonne di San Lorenzo, sotto al tema predominante Design for Good. Un invito a guardare al design come strumento per creare e coltivare connessioni umane profonde, nell'ottica di una sostenibilità radicata nella reciproca cura. Il tutto si sviluppa all'interno di mostre e allestimenti per un percorso espositivo unico. A Palazzo delle Stelline si trova l'installazione Surprise Party!, invece Palazzo Litta ospita Doppia Firma 2023 con 5 esposizioni dedicate al dialogo tra saper fare, alto artigiano e pensiero progettuale. La mostra Love Letters a cura di Anna Carnick per Anava Project mette in luce il ruolo della gentilezza, della vulnerabilità e della creatività, seguita da Prendete e Mangiate a cura di Sara Bologna una mostra dedicata alla tavola quale luogo di condivisione. Imperdibile FROM the SILENCE | DAL SILENZIO di T12 Lab e Laboratorio Silenzio, in collaborazione con Fondazione Istituto Buon Pastore, un progetto di social design che parte dal coinvolgimento di una comunità di adolescenti per sensibilizzare rispetto alla condizione di sordità. Maria Vittoria Paggini apre le porte della sua casa nomade Casa Ornella, un luogo straordinario dove l'interiors incontra il design e l'arte per un dialogo coinvolgente. E a proposito di luoghi domestici Artemest presenta L'Appartamento un elegante dimora anni Trenta dove sei studi internazionali di interior design offrono visioni creative differenti. La mostra Echoes: 50 years of iMaestri, curata dall'Art Director Patricia Urquiola con Federica Sala, celebra i 50 anni della Collezione Cassina iMaestri. Lo spazio Rossana Orlandi ospita Ro Plastic Prize, mentre la sera del 19 aprile prenderà vita l'imperdibile appuntamento con il party del Design Pride di Seletti in piazza Affari.

Porta Venezia, L'ALTRO distretto

Elegante e multientico ecco Porta Venezia Design District, che punta a tracciare una trama urbana per comunicare una visione differente del design. Letteralmente un'altra panoramica, in un territorio storico milanese proiettato verso il futuro e depositario delle varie stratificazioni socioculturali della città. Moooi e il progetto A Life Extraordinary esplora realtà fisiche e digitali creando nuove esperienze attraverso tecnologie avanzate. La sostenibilità e le soluzioni circolari è il tema principale di ALCANTARA rappresentato con tre portali realizzati con rimanenze di impalcature e tessuti, per una nuova vita dei materiali di scarto mediante il riciclo. LEROY MERLIN presenta l'installazione Leroy Merlin Open House, a new and open way of living nato dalla collaborazione con il Politecnico di Milanoatto a promuove il design inclusivo per la diversità, l'efficientamento energetico e la sostenibilità sociale. Presso l'Istituto per i Ciechi ha luogo WonderGlass che celebra la magia del vetro, l'artigianalità italiana e la tradizione veneziana, mentre al Bastione ovest, ex Casa del pane è presente FUTURE IMPACT curato da Tony Chambers e Maria Cristina Didero, con designer di Singapore che propongono come l'interazione tra design e tecnologia possa influire positivamente sul futuro.

Le nuove aree di interesse

Tra le nuove aree di interesse legate al design, fuori dai circuiti consueti, troviamo la Stazione Centrale con Dropcity Convention 2023 un vero e proprio centro di confronto e stimolo tra architettura e design. I materiali diventano protagonisti grazie all'appuntamento itinerante con Materially, con un approfondimento del tema da diversi punti di vista: l'educazione, la creatività e l'industria. MoscaPartners presenta Design Variations con tre mostre che esplorano diverse prospettive sul design e affrontano il tema di come questo possa migliorare il futuro. La prima è Breath sulla facciata del Circolo Filologico Milanese, Palazzo Visconti ospita invece un itinerario per la scoperta dell'uso di materiali naturali e durevoli nel mondo del design, infine l'Istituto Marchiondi Spagliardi con una mostra antologica dei progetti del corso di Michele De Lucchi e Andrea Branzi al Politecnico di Milano. Nell'area nei pressi della Fondazione Prada sorge Campo Base, dove sei studi di architettura italiani sono impegnati in un esercizio di pratica architettonica condivisa e di collettività progettuale: Massimo Adario, Giuliano Andrea dell'Uva, Eligostudio, Marcante-Testa, Hannes Peer e Studiopepe. La Fabbrica del Vapore ospita una serie di mostre incentrate sull'importanza della materia e dei materiali, mentre l'Ex-Macello di Porta Vittoria ospita Alcova 2023. Oltre oltre 70 progetti per una mostra proiettata verso l'esplorazione delle evoluzioni e gli sviluppi del mondo del design, attraverso pratiche innovative che riguardano ambienti di vita, prodotti, sistemi, materiali e innovazione tecnologica.