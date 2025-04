Come abbinare il cibo per non ingrassare: gli alimenti che non vanno in coppia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono abbinamenti di cibi che anche a leggerli nei post dei propri contatti social fanno alzare ben più di un sopracciglio, per una questione di tradizione culinaria (per esempio la pizza con l’ananas) o di gusto. Ma a volte, dal punto di vista tradizionale, ci sono degli abbinamenti errati: combinare cibi da questo punto di vista può aiutare a restare nel peso forma, oppure, se non lo si fa in maniera corretta, si rischia di ingrassare.

Che cos’è la combinazione di alimenti

Come spiega HealthLine, la combinazione degli alimenti si basa sulla possibilità di fruire di un’alimentazione sana, assicurandosi il mantenimento di peso o una buona digestione. Si tratta di un concetto antichissimo e diffuso anche in alcune religioni monoteiste: basti pensare all’ebraismo, dato che uno dei principi della dieta kosher è proprio evitare di combinare proteine animali differenti nello stesso piatto o nello stesso pasto. Certo, le prescrizioni alimentari religiose sono basate su un’osservazione legata a un contesto ambientale e climatico, ma l’osservazione è d’altra parte il fondamento della scienza empirica.

Non esistono studi che affermino che combinare cibi in un determinato moto possa aiutare a perdere peso o a restare nel peso desiderato, ma spesso i nutrizionisti consigliano nelle diete di abbinare proteine con carboidrati per stabilizzare la glicemia, cosa che aiuta a gestire la fame.

Le 7 combinazioni di cibo errate da evitare

Su MapMyGenome c’è una lista di 7 combinazioni di cibi errate, ovvero:

latte e agrumi . Non è di per sé molto appetitoso per alcuni, ma per altri è un’abitudine a colazione. Purtroppo l’acidità degli agrumi fa cagliare iellate nello stomaco, il che porta a gonfiore;

. Non è di per sé molto appetitoso per alcuni, ma per altri è un’abitudine a colazione. Purtroppo l’acidità degli agrumi fa cagliare iellate nello stomaco, il che porta a gonfiore; proteine e amidi . Risultano pesanti per il sistema digerente, perché le proteine hanno bisogno di condizioni acide, mentre gli amidi di condizioni alcaline;

. Risultano pesanti per il sistema digerente, perché le proteine hanno bisogno di condizioni acide, mentre gli amidi di condizioni alcaline; banane e latte . Anche in questo caso si rallenta la digestione, e in alcuni casi si possono accumulare tossine;

. Anche in questo caso si rallenta la digestione, e in alcuni casi si possono accumulare tossine; frutta alla fine di un pasto corposo . Questo è uno dei concetti più noti, perché la frutta può fermentare nello stomaco;

. Questo è uno dei concetti più noti, perché la frutta può fermentare nello stomaco; yogurt e frutta . Il problema è nel connubio tra batteri dello yogurt e gli zuccheri della frutta, che insieme possono portare a congestione dei seni nasali e disturbi della digestione;

. Il problema è nel connubio tra batteri dello yogurt e gli zuccheri della frutta, che insieme possono portare a congestione dei seni nasali e disturbi della digestione; formaggio e carne . Abbinare questi due cibi causa un rallentamento della digestione;

. Abbinare questi due cibi causa un rallentamento della digestione; acqua durante il pasto. La digestione si rallenta, perché l’acqua diluisce gli acidi nello stomaco.

Il grosso dei problemi del combinare gli alimenti risiede nel fatto che ogni cibo possiede enzimi o pH differenti per la digestione. Evitare queste combinazioni può aiutare la salute a lungo termine. Per essere più precisi, meglio rivolgersi a un nutrizionista per stilare un piano alimentare.

Abbinare i cibi per non ingrassare

Tra gli abbinamenti sani, scelti sempre da HealthLine, si sono:

bagel integrale con avocado e uovo all’occhio di bue;

con avocado e uovo all’occhio di bue; salmone al vapore con riso integrale e broccoli;

con riso integrale e broccoli; omelette con verdure e un contorno di frutta;

e un contorno di frutta; sandwich con tacchino , spinaci, pomodori e guacamole;

, spinaci, pomodori e guacamole; fiocchi d’avena con latte di soia, noci e frutti di bosco;

con latte di soia, noci e frutti di bosco; wrap di pollo alla griglia, feta e verdure.

Per perdere peso, è necessario bruciare più calorie di quelle che si consumano e includere nella propria alimentazione diverse sostanze, dalle proteine alle fibre, passando per i grassi sani, che stabilizzano i livelli di glicemia e danno

sazietà. Ilsi aiuta mangiando (in particolare cibi proteici, caffè e peperoncino), quindi non va bene saltare i pasti o digiunare, anche se un piccolo digiuno ogni tanto fa bene alla salute.