Aiutano l'intestino, regolano glucosio e colesterolo "cattivo": tutti i benefici dei lupini, ma occhio a non esagerare

Sono meno conosciuti di altri legumi, ma non hanno nulla da invidiare rispetto a quelli più diffusi in quanto a proprietà benefiche e nutrienti: stiamo parlando dei lupini, i semi del "Lupinus Albus", pianta della famiglia delle Fabacee particolarmente diffusa nella parte orientale del bacino del Mediterraneo. Anche nel nostro Paese esistono delle specifiche coltivazioni, che si concentrano nel Mezzogiorno, in particolar modo in Puglia e Calabria.

Il periodo della semina avviene in pieno autunno, tra ottobre e novembre, mentre in estate, per la precisione tra giugno e luglio, si colloca la fase della raccolta dei lupini. Per quanto si tratti di una pianta coltivata anticamente, apprezzata soprattutto perché in grado di adattarsi a condizioni climatiche molto difficili, i suoi prodotti non sono proprio dei protagonisti delle nostre tavole, e il più delle volte sono noti perché si ritrovano venduti sui banchetti del Luna Park o delle fiere di tutta Italia. Recentemente, tuttavia, c'è stata una riscoperta di questi legumi, il che è un bene viste le numerose qualità di cui sono in possesso e i benefici che possono apportare a livello nutrizionale per chi fa sport.

Pur essendo un alimento non calorico, con le sue 114 kcal per etto, i lupini sono ricchissimi di sostanze preziose per l'organismo: oltre a una grande quantità di acqua, al 69%, è possibile trovare un importante presenza di proteine (16,5%), ma anche, se pur in minor misura, di carboidrati (7%) e fibre+grassi (6.5%). Fondamentale per il benessere del nostro corpo anche il calcio, il fosforo, il ferro e le vitamine B1/B2/B3. Proprio la presenza di una buona percentuale di proteine, con basse calorie, rende i lupini un alimento ideale per chi fa sport, sia per quanto concerne la cura della massa muscolare che in fase di recupero delle energie dopo la conclusione di una sessione di allenamento. E questo soprattutto per il fatto che le proteine fornite da questi legumi, per quanto chiaramente di tipo vegetale, abbiano un profilo aminoacidico molto completo, simile a quelle di origine animale.

Tra gli indubbi vantaggi dei lupini c'è il fatto che siano privi di glutine, per cui risultano adatti anche ai celiaci, e che non interagiscano in alcun modo con l'assunzione di altre sostanze o integratori oppure di medicinali. Gli steroli vegetali, invece, garantiscono un aiuto a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo "cattivo" LDL, come dimostrato in laboratorio sui topi. Il loro basso indice glicemico rende inoltre i lupini a tutti gli effetti dei prodotti perfetti per i diabetici, senza considerare il fatto che la presenza di fibre contribuisce a mantenere il controllo sui livelli di glucosio nel sangue.

La buona percentuale di fibre è inoltre primaria garanzia di supporto per il buon funzionamento del nostro intestino a dosi moderate: esse fungono da prebiotici,

stimolando la produzione dei batteri funzionali al nostro microbiota intestinale, ma occhio alle dosi: in caso di eccessi, infatti, il prodotto può avere effetti lassativi, per cui bisogna sempre mantenere un certo equilibrio.