Ecco quali cibi evitare per mantenersi in salute dopo i 50 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'avanzare dell'età, in particolar modo una volta superati i 50 anni, è sempre consigliabile modificare le proprie abitudini alimentari, eliminando alcune tipologie di nutrienti che l'organismo fatica ad assorbire e a smaltire anche a causa dell'inevitabile rallentamento del metabolismo.

Dinanzi a questi cambiamenti del nostro corpo la soluzione ideale è quella di escludere completamente o consumare con moderazione determinati cibi, così da mantenersi in salute ed evitare l'insorgere di pericolose patologie croniche. Ecco alcuni consigli.

Dolci e zuccheri aggiunti sono i primi della lista, dal momento che un loro consumo eccessivo contribuisce a incrementare il peso corporeo e a provocare la resistenza all'insulina, favorendo l'insorgere del diabete di tipo due e di infiammazioni dell'apparato gastrointestinale. Meglio quindi escludere dalla dieta caramelle, prodotti dolciari industriali e bevande zuccherate, utilizzando dolcificanti naturali come la stevia o miele in piccole quantità.

Stesso discorso per i cibi ricchi di grassi saturi e acidi grassi trans, che in primis favoriscono l'aumento del colesterolo "cattivo" LDL (lipoproteine a bassa densità) e quindi incrementano il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Il consiglio è quindi quello di star lontani il più possibile da snack confezionati, cibi da fast food, margarina e in genere formaggi grassi: meglio assumere al loro posto oli vegetali sani, come quello d'oliva e di avocado e pesci ricchi di grassi sani come gli omega-3, che ritroviamo ad esempio nello sgombro e nel salmone.

Addio anche all'eccesso di sale in cucina, dato che l'assunzione di elevati livelli di sodio causa ipertensione, specie con progredire dell'età. Meglio tagliare il consumo di salumi, cibi confezionati e snack salati, prediligendo l'utilizzo di erbe aromatiche e di spezie per insaporire i propri piatti in cucina.

Occhio anche ai carboidrati raffinati, che ritroviamo in alcuni prodotti da forno o nei cereali da colazione zuccherati: pasta e riso raffinati e pane bianco sono i principali responsabili dei picchi glicemici, e favoriscono problemi metabolici e accumulo di grasso. Una buona alternativa è rappresentata da farro, quinoa e cereali integrali.

Carni rosse o lavorate come salsicce e insaccati sono insidiosi se consumati in abbondanza, visto l'aumento del rischio di sviluppare determinati tumori o patologie cardiovascolari. In questo caso meglio prediligere carni bianche come quella di pollo o tacchino o i legumi.

L'abuso di alcolici è sempre sconsigliato in ogni genere di dieta, ancor di più oltre i 50 anni: consumare con frequanza bevande alcoliche ad elevato contenuto calorico crea problemi in primis al fegato, disturba il sonno e incrementa il rischio di sviluppare tumori. Il consiglio dei nutrizionisti è quello di prediligere l'assunzione di tisane o acque aromatizzate.

Meglio rdre addio ai prodotti ultra processati come biscotti, merendine, snack confezionati o piatti surgelati già pronti: l'eccesso di calorie e la presenza di conservanti e additivi in eccesso favoriscono le infiammazioni dell'apparato gastrointestinale e l'insorgere di malattie croniche. Gli alimenti freschi e cucinati in casa sono decisamente più sani e consigliabili.

Nella lista anche i latticini interi e ricchi di grassi, in primis il latte intero, la panna o i formaggi stagionati: oltre le difficoltà nella digestione per gli adulti oltre i 50 anni, essi influiscono nell'innalzamento dei livelli di colesterolo. Meglio i latticini magri o eventualmente le bevande vegetali ricche di calcio.

I cibi fritti di qualunque genere sono da consumare con grande moderazione in quanto tendenzialmente saturi di grassi non sani e calorie: ad andare in sofferenza con l'abuso di un'alimentazione del genere è il cuore. Gli esperti consigliano di prediligere la cottura alla griglia o meglio ancora al forno.

Bevande energetiche o gassate sarebbero sempre da evitare, a causa

dell'eccesso di zuccheri e di additivi che favoriscono l'aumento del peso e l'insorgere di problemi metabolici: per non sovraccaricare il nostro organismo è bene prediligere l'acqua o al massimo infusi senza zucchero e tè verde.