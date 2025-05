Un batterio mortale nella frutta estiva: a cosa stare attenti

Ascolta ora 00:00 00:00

I responsabili della sanità inglese hanno lanciato l'allarme per un'epidemia di salmonella (la salmonella saintpaul), potenzialmente mortale. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale e almeno 20 si sono ammalate, tra cui 13 bambini piccoli, per questo batterio che causa forte dissenteria.

I casi

Secondo gli enti di controllo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, i casi non sono stati limitati a un'area specifica del Regno Unito, ma sono stati segnalati in tutto il Paese. Precedentemente il ceppo era stato collegato a un'epidemia del 2023 che ha interessato meloni cantalupo importati, che aveva colpito più di 90 persone. Al momento però non ci sono prove che anche questa volta il batterio sia da associarsi a questo tipo di frutta esotica, ma potrebbe trattarsi di altri tipi di ortaggi o frutti di provenienza estera.

Cosa è la salmonella

Si tratta di un gruppo di batteri che infetta l'intestino degli animali da allevamento e colpisce in genere carne, uova e pollame. Causa malessere e febbre che scompaiono però in pochi giorni, anche se in alcuni casi può essere fatale. In media, occorrono dalle 12 alle 72 ore prima che i sintomi si manifestino dopo l'ingestione di un alimento infetto da salmonella.

Nel caso della frutta esotica, soprattutto quella importata, quindi non sottoposta a controlli accurati durante la produzione, la causa potrebbe essere l'acqua con cui viene irrigata, che può portare alla presenza di salmonella sulla superficie della frutta. In altro modo questa può essere contaminata da escrementi di animali selvatici o domestici.

Le raccomandazioni