Caldo e abbassamento di pressione, 5 cibi perfetti per lo spuntino in spiaggia

In estate le temperature roventi e il tasso di umidità alto possono contribuire ad abbassare la pressione sanguigna.

È un vero e proprio problema per chi soffre già di alcune patologie soprattutto quelle a carico dell’apparato cardiocircolatorio. Il caldo provoca un calo della pressione a causa di una vera e propria dilatazione di vene e arterie che si difendono in questa maniera dalle temperature eccessive. A causa del calo di pressione ci si sente inevitabilmente spossati, privi di energie. Si possono anche avere vertigini e giramenti di testa improvvisi. Nei casi più gravi si possono anche perdere i sensi.

Da un punto di vista nutrizionale in estate per contrastare i cali di pressione occorre seguire una dieta bilanciata ed equilibrata ricca di sali minerali e nutrienti. Da evitare assolutamente sono i piatti elaborati ricchi di grassi e zuccheri che rallentando la digestione non fanno altro che amplificare il problema.

Ci sono particolari alimenti che possono aiutare ad innalzare la la pressione e che potrebbero diventare lo spuntino ideale da portare in spiaggia durante le giornate più calde. Scopriamo quali sono.

Macedonia di frutta

Preparata con banane, fragole, frutti rossi, kiwi, albicocche e pesche sono fonte di energia grazie al contenuto di potassio. Questi frutti inoltre regolano la pressione sanguigna favorendo il rilassamento dei vasi sanguigni e regolarizzando la circolazione sanguigna.

Riso integrale con pollo

Il riso ricco di fibre combinato con questa carne bianca facilmente digeribile apporta vitamine del gruppo B. Questi due alimenti aiutano a controllare i livelli di zucchero nel sangue e a mantenere una pressione sanguigna sana. in particolare, il riso integrale fornisce energia che si mantiene costante nell’organismo.

Frutta secca

Mandorle, nocciole, pistacchi, noci, anacardi costituiscono uno spuntino salutare e pratico da portare sempre con sé, anche in spiaggia. Ricca di sali minerali come magnesio, zinco, potassio, manganese e vitamina E che protegge dai danni dello stress ossidativo. Contiene zuccheri naturali alleati contro l’ipotensione e anche in caso di cali glicemici a metà mattinata.

Insalata di verdure e tonno

Pomodori, sedani, insalata a foglia larga, lattuga, mais abbinati al pesce apportano tante sostanze nutrienti e vitamine che aiutano a contrastare la stanchezza fisica legata al caldo.

Salsa tzatziki con cetrioli

Da preparare con e senza aglio è una salsa tipica greca composta da verdure crude tagliate alla julienne.

Si può abbinare a crostini di pane o grissini integrali. Preparata con i cetrioli apporta all’organismo potassio, calcio, sodio e fosforo. È in grado di riequilibrare la pressione del sangue. Questo spuntino inoltre agevola efficacemente il drenaggio dei liquidi.