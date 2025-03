Capelli più lunghi e sani: ecco i cibi da mangiare

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sogno di tutti è quello di avere una chioma di capelli lucenti, lunghi e in salute.

Oltre a curarli con prodotti specifici non aggressivi, nutrienti e idratanti in modo da prevenire doppie lunghe e secchezza vi è un grande legame tra capelli e alimentazione.

Il tipo di dieta che si segue inevitabilmente influenza la salute dei nostri capelli. Chi li vuole lunghi e ha in mente di stimolare la loro crescita in modo naturale dovrebbe seguire una dieta ricca di sostanze specifiche come acidi grassi, sali minerali e vitamine che stimolano la produzione naturale di cheratina e biotina, due sostanze alleate che permettono di godere di capelli nutriti, folti e resistenti.

Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che stimolano la crescita dei capelli in modo naturale e che non dovrebbero mai mancare nella propria dieta se si vuole una chioma lunghissima in poco tempo:

- uova: ricche di vitamine A e B nutrono in profondità la chioma. Sono anche ricche di biotina che aiuta a prevenire la secchezza e la disidratazione soprattutto durante la stagione estiva che risulta quella più stressante per i capelli a causa delle temperature troppo alte;

- spinaci: la vitamina B e il magnesio in essi contenuti mantengono i capelli forti e voluminosi. Stimolano la crescita delle lunghezze. La vitamina C in essi contenuti inoltre svolge un’azione anti -aging e antiossidante preziosa per una chioma fluente e luminosa;

- salmone: fonte di acidi grassi come omega 6 contiene anche una discreta quantità di biotina. Da assaporare grigliato, affumicato o anche crudo (sushi e sashimi);

- frutta secca: in primis mandorle, noci, nocciole, pistacchi e pinoli contengono zinco, magnesio e acidi polinsaturi che nutrono i capelli in profondità;

- patate dolci: consentono di fare il pieno di betacarotene, vitamina C, sali minerali e biotina per lunghezze sane e senza doppie punte;

- funghi: contengono una quantità di biotina che nutre e mantiene resistenti i capelli. Svolgono una preziosa azione antiossidante e anti-infiammatoria;

- peperoni: soprattutto quelli gialli e rossi sono ricchi di vitamina C che è importante per la sintesi del collagene che migliora la crescita dei capelli rendendoli corposi e più spessi;

- avocado: frutto esotico considerato un vero superfood per mantenere bella e lucente la chioma grazie al suo alto contenuto di vitamina E e grassi monoinsaturi;

- legumi, in particolare fagioli rossi e lenticchie sono un’ottima fonte

di zinco, ferro e biotina. Da consumare almeno tre tazze a settimana;

- pollo: carne bianca ricca di ferro che grazie alle sue proteine combinate alle vitamine del gruppo B rafforzano i capelli rendendoli più voluminosi.