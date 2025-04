Cervello, quali sono gli otto alimenti che lo mantengono sano

Ascolta ora 00:00 00:00

L'alimentazione, ormai lo sappiamo bene, è determinante per il benessere fisico del nostro organismo e allontana lo spettro di patologie anche gravi che possono arrivare nel corso della vita. Oltre al cuore e alla salute cardiovascolare, anche il cervello vuole essere protetto con una dieta che sia il più possibile ricca di nutrienti: a spiegare quali sono gli otto "alleati" del nostro organo ci ha pensato il dottor Aaron S. Lord, capo della Neurologia del Langone Hospital-Brooklyn di New York.

Come proteggere il cervello

Iniziando a parlare del pesce selvatico, Lord spiega al New York Post che i benefici derivano dall'omega-3, ossia i grassi sani famosi per le proprietà antinfiammatorie. Tra le varie tipologie sono menzionati salmone, cernia e halibut. Nella nostra dieta non possono mancare nemmeno le verdue a foglia verde visto che contengono molte fibre, folati, luteina e beta-carotene. " Pak choi, asparagi o broccolini cotti a vapore, sbollentati o saltati sono facili per cena: conditeli con olio d'oliva, un po' di sale e aglio arrostito. Ricordatevi di usare il sale a fine cottura", spiega il neurologo.

Cosa accade con pomodori, noci e bacche

Non mancano mai nelle tavolte degli italiani, i pomodori hanno forti proprietà antiossidanti grazie al licopene: combattono infiammazione e stress ossidativo aiutando a prevenire la neurodegenerazione. Le noci sono un altro alimento fondamentale grazie al loro rapporto tra "grassi buoni" omega-3 rispetto ai "grassi cattivi" omega-6. Nella categoria rientrani anche mirtilli e avena.

Olio, curcuma e zenzero

Fondamentale, dalla notte dei tempi, anche l'olio d'oliva pieno di grassi monoinsaturi " che aiutano ad abbassare il colesterolo LDL 'cattivo' e ad aumentare il colesterolo HDL 'buono' . Altri alimenti alleati del cervello ecco la curcuma, spezia tipica del Medio Oriente e dell'Asia meridionale con il comosto attivo, chiamato curcumina, che agisce come un potente antiossidante con proprietà antinfiammatorie e aiuta molto la salute del cervello perché può distruggere le placche amiloidi tipiche dell'Alzheimer. " Un'altra radice che fa bene al cervello è lo zenzero. Lo zenzero aggiunge molto sapore a molti cibi. Si dice che aiuti a pensare più chiaramente, e inoltre contiene fibre", aggiunge Lord.

Caffè e tè

Per questo alimento non c'è da fare alcuna raccomandazione visto che è la consuetudine di milioni di italiani ogni giorno: stiamo parlando del caffè la cui caffeina " può migliorare la concentrazione e aiutare a portare a termine i compiti. Rimanere attivi può ridurre il rischio di demenza. Ricordatievi di consumare caffeina con moderazione" . Non può mancare il tè che deriva da piante essiccate fonte di fitonutrienti in grado di apportare benefici significativi al metabolismo cerebrale.

I popcorn fatti in casa

L'ottavo alimento menzionato dal neurologo riguarda i popcorn fatti in casa e conditi con olio d'olivo e un pizzico di sale che sono sicuramente più salutari delle patatine fritte. " Mangiare cibi ricchi di grassi saturi e carboidrati raffinati, in particolare cibi ultra-elaborati, può danneggiare i vasi sanguigni nel cervello, aumentando il rischio di compromissione delle funzioni cerebrali, ictus e demenza", conclude l'esperto.

È importante anche evitare un eccesso di zucchero. Troppo zucchero può danneggiare la capacità del cervello di produrre adenosina trifosfato, o ATP, che fornisce l'energia necessaria per i processi cellulari chiave"