Creatina al femminile: 4 motivi per cui anche le donne dovrebbero assumerla

La creatina è una sostanza nutrizionale molto importante per la riserva energetica dell’organismo, sia per i processi muscolari sia per quelli nervosi. Un luogo comune vuole che questa sostanza sia particolarmente importante per gli uomini, specialmente atleti e body builder: tuttavia si tratta di un assunto vero solo in parte, perché la creatina risulta benefica anche sulle donne e indipendentemente dall’attività fisica che si pratica oppure che non si pratica affatto.

Nelle donne, si legge su Health, le riserve di creatina sono inferiori fino all’80% rispetto agli uomini: metà del fabbisogno giornaliero viene prodotto dall’organismo, mentre l’altra metà deve essere assunta attraverso l’alimentazione - la sostanza è contenuta in carni e pesci - oppure attraverso gli integratori. Naturalmente, per avere maggiore contezza delle proprie necessità, è fondamentale contattare un nutrizionista per esaminare il proprio caso personale (e per analizzare eventuali dosi ed effetti collaterali). Ma quali sono i possibili benefici sulle donne in base agli studi e alle revisioni effettuate?

Più forza

La creatina renderebbe i muscoli più forti: a dirlo è uno studio che ha coinvolto donne ultrasessantenni, che per 25 settimane hanno assunto integratori di creatina. La forza muscolare è risultata accresciuta del 25% a fronte di nessuna attività fisica. Naturalmente la forza crescerebbe progressivamente in presenza di esercizio fisico periodico più volte a settimana, sia che si tratti di una leggera passeggiata sia che si tratti di sport agonistici. In particolare, negli sport di resistenza come la maratona, la forza è risultata aumentata nelle donne rispetto agli uomini. Tuttavia sono necessarie altre ricerche per comprendere meglio il fenomeno.

Meglio nello sport

È un corollario del beneficio precedente: se si assumono integratori di creatina, se ne innalzano i livelli nelle cellule muscolari, cosa che può migliorare le prestazioni sportive. In uno studio sono state coinvolte 15 donne tra i 20 e i 25 anni, le quali hanno assunto quotidianamente 20 grammi di creatina: il risultato è stato una riduzione dell’affaticamento muscolare dopo una corsa in bicicletta. Secondo un’altra ricerca invece l’assunzione di integratori per una settimana, effettuato da un gruppi di atlete, ha comportato il miglioramento nella velocità, nell’agilità e nella forza delle gambe. Anche in questi casi però devono essere effettuate delle ricerche più ampie.

Salute delle ossa

Oltre che avere ricadute positive nella salute dei muscoli, la creatina migliorerebbe anche la salute delle ossa, in particolare nelle donne anziane. È stato condotto uno studio su donne e uomini anziani ed è risultato che nei soggetti femminili, che abbinavano all’assunzione di integratori un allenamento di resistenza, veniva ridotto il rischio di fratture.

Salute cognitiva

Anche il cervello può tratte benefici dall’integrazione della creatina, perché questa sostanza aumenta così la sua riserva anche in questo organo, generando un’influenza positiva sulle funzioni cognitive e sulla memoria.

A dirlo è uno studio che ha indagato i cambiamenti in termini di tempo di attenzione e velocità di rielaborazione: i migliori risultati in tal senso sono stati registrati dalle donne, e non dagli uomini, che hanno partecipato a questa ricerca.