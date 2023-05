Dieta per il morbo di Crohn: cosa mangiare e gli alimenti da evitare

Si tratta di una patologia per la quale non si conosce ancora l'esatta causa scatenante che può essere multifattoriale: è il morbo di Crohn che, come abbiamo visto su ilGiornale.it, è una malattia che si scatena a causa di una infiammazione cronica dell'intestino. Vista l'area dell'organismo interessata, è necessario seguire un'alimentazione corretta ed equilibrata dove devono essere vietati alcuni cibi che possono causare un peggioramento del quadro clinico con il quale il paziente è costretto, comunque, a convivere.

Cosa si può mangiare

L'Associazione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MiCro Onlus), prima di scendere nel dettaglio, spiega che molti studi hanno evidenziato come le diete del mondo occidentale possano causare un'incidenza dei casi del morbo di Crohn perché si tratta di una " patologia tipica dei paesi ricchi " aggiungendo che " c’è un rischio aumentato nelle persone che consumano cibo proveniente da fast food almeno due volte la settimana. Con alimentazione di tipo occidentale s’intende il consumo di carboidrati raffinati, grassi, proteine animali e bevande zuccherate, basso consumo di fibre", hanno spiegato gli esperti.

Sebbene debba comunque essere il proprio specialista a consigliare cosa può assumere, o meno, il paziente in cura, ecco una lista di alimenti che sicuramente non alterano la patologia:

pesce

pollame

fibre solubili (avena, carote, mele, pere, patate)

olio d'oliva

grassi non idrogenati

frutta e verdura fresche

cereali integrali

I cibi da limitare

Dal momento che si tratta di una infiammazione cronica dell'intestino, per tenerla a bada con gli eventuali farmaci e le cure del caso che saranno sempre e comunque prescritte da uno specialista, lo stesso sarà in grado di vietare (o limitare fortemente) alcuni alimenti che possono far aumentare l'infiammazione intestinale. Ecco l'elenco principale:

carni rosse

salumi

legumi

succhi industriali

burro e margarina

verdure crude

bevande zuccherate e gassate

alimenti fritti

cibi da fast food

latte e derivati

cibi speziati

alcool e caffé

L'elenco, purtroppo, è più lungo dei cibi consentiti ma in questo modo si può vivere una quotidianità tranquilla senza affaticare il nostro organo.

