Tutti i benefici del grano saraceno: ecco perché conviene mangiarlo

Il grano saraceno è definito “pseudocereale” e appartenente alla famiglia delle Polygonaceae, come la quinoa, il mais e il miglio.

Tollerato da chi ha problemi di celiachia è una grande fonte di sali minerali, sostanze antiossidanti e vitamine che sono utili per il sostentamento dell’organismo e per rafforzare il sistema immunitario in maniera adeguata.

In cucina è un ingrediente molto versatile perché può essere utilizzato come piatto unico associato ai legumi e alle verdure per un pasto completo e salutare. Ma è ottimo anche per la preparazione di alimenti da forno come pane, crêpes, torte salate. Scopriamo insieme quali sono i suoi benefici che ci convinceranno a consumarlo di più nel proprio regime alimentare:

- alleato della salute del cuore: mangiato costantemente è in grado di contrastare la formazione del colesterolo cattivo nelle arterie. Contiene una sostanza chiamata rutina che fortifica le pareti dei capillari prevendo le emorragie. Questa sostanza inoltre riattiva il microcircolo e rende il sangue più fluido per prevenire malattie cardiovascolari rischiose come ictus e infarto;

- potere saziante: ricco di carboidrati complessi e fibre contrasta i picchi glicemici donando un inedito effetto saziante. È un alimento completo che non apporta tante calorie;

- fa bene all’umore: apporta il triptofano, un aminoacido precursore della serotonina, l’ormone del benessere contribuendo a rilassare la mente e a donare un senso di benessere generale;

- favorisce il transito intestinale: il suo alto apporto di fibre regolarizza l’attività dell’intestino aiutando a combattere stipsi o stitichezza cronica. Aiuta l’organismo a liberarsi di scorie e tossine in eccesso;

- energizzante naturale: consente di fare il pieno di vitamine del complesso B in particolare la vitamina B1 e quella B2 che contrastano il senso di affaticamento fisico e mentale. È un alimento indicato nei periodi di stress psicofisico e consigliato agli sportivi per il ricco apporto di sali minerali come magnesio e potassio;

- cura le vene varicose: in particolare le foglie della sua pianta possono essere utilizzate per preparare un infuso molto utile a chi soffre di problemi circolatori e venosi. In Inghilterra la tisana a base di foglie di grano saraceno prende il nome di “buckwheat tea” ed è molto utilizzata;

- effetto antiossidante: fonte di flavonoidi in particolare la rutina che previene la formazione dei radicali liberi garantendo l'ottimale funzionamento del fegato e del sistema immunitario.

Ha anche una potente azione antitumorale;

- consigliato alle donne incinte: le sue proprietà energizzanti contrastano il senso di stanchezza tipico della fase della gestazione. Durante l’allattamento stimola la produzione di latte.