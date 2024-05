Cosa sapere della Quinoa (che non è un cereale) e 5 motivi per mangiarla

La quinoa viene considerata un cereale ma non lo è.

È una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae. Ricca di fibre, proteine e carboidrati è dal sapore delicato. In cucina la si utilizza soprattutto come ingrediente per primi piatti o per arricchire e rendere più saporiti gli sformati. Apporta all’organismo sali minerali preziosi come fosforo, magnesio, calcio e ferro.

Quante calorie contengono 100 grammi di Quinoa?

Considerata ormai un superfood è una pianta proveniente dall’America del Sud, precisamente dalla Bolivia. È un alimento utile soprattutto quando fa caldo per riequilibrare tutti quei sali minerali che tendono a disperdersi. Ha un effetto altamente energizzante. Circa 100 grammi di semi di quinoa contengono infatti circa 358 calorie.

Quali sono i principali benefici della Quinoa

1. Contrasta la stanchezza mentale e fisica: il suo contenuto di sali minerali come magnesio, ferro e fosforo sono un valido aiuto nei periodi di stress e astenia. Alimento alleato della salute della donna soprattutto nel periodo premestruale per contrastare tutti i malesseri, dal mal di testa alla irritabilità e insonnia tipici di questa fase del ciclo mestruale;

2. Alleato della dieta dimagrante: il suo contenuto di fibre dona un rapido senso di sazietà senza appesantire e aiuta a regolarizzare l’attività intestinale contrastando stipsi e stitichezza cronica;

3. Azione antiossidante: ricca di flavonoidi capaci di contrastare la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare e dello stress ossidativo. L’acido linoleico svolge un’azione antitumorale;

4. Fa bene all’umore: consente di fare il pieno di vitamine del complesso b che aiutano a mantenere in salute il sistema nervoso contrastando irritabilità, ansia e problemi di insonnia;

5. Rinforza i capelli: i suoi aminoacidi essenziali come l’arginina e la lisina contrastano la caduta dei capelli. Invece la biotina aiuta a stimolare la crescita della chioma; - fa bena al cuore: le vitamine C ed E combinate con i grassi polinsaturi, il calcio e il magnesio giovano alla circolazione sanguigna. Consigliata per chi soffre di ipertensione e problemi cardiocircolatori.

Quanta Quinoa mangiare al giorno

La giusta porzione di quinoa da mangiare è di circa 70- 80 grammi. Essendo un alimento molto ricco di carboidrati e proteine i nutrizionisti raccomandano di consumarla con moderazione. A settimana si consiglia di mangiarne da una a tre porzioni a seconda del fabbisogno personale.

È altamente digeribile ed è tollerata anche dai celiaci non contendo glutine.

È un alimento versatile Sostituisce il riso e la pasta e può essere utilizzata per preparare piatti a base di verdure e legumi.