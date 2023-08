Grigliata perfetta? Segui la regola delle quattro T

Griglia e barbecue, un vero must dell'estate e il "rito" per eccellenza di Ferragosto. Ma attenzione, se un piatto di carne alla brace è qualcosa che piace a tutti, farlo non è semplice come sembra e si può incorrere in banali errori che non soltanto possono compromettere il risultato finale, ma anche causare problemi di salute.

Il consiglio per un risultato perfetto

Per un perfetto risultato, gli operatori del settore Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), danno qualche consiglio per cucinare perfettamente, ma soprattutto in sicurezza, la carne di maiale la regina delle grigliate declinata in vari prodotti. La regola da seguire è semplice e si può definire quella delle 4T: Tracciabilità, Tagli, Tempi e Temperature.

Le 4 T

La prima cosa, molto importante, è la scelta delle carni che devono essere di alta qualità. È possibile farlo grazie alla tracciabilità garantita dalle regole dell'Unione Europea, che permettono di sapere sia da dove provengono, che dove sono state lavorate e confezionate. Il consiglio generale è comunque quello di rivolgersi sempre al macellaio di fiducia quando è possibile, o alla grande distribuzione dove si possono controllare le etichette di provenienza e lavorazione.

I tagli più amati, se vogliamo gli immancabili del barbecue, sono le costine di maiale le classiche BBQ ribs, che a differenza degli altri Paesi in Italia vengono cucinate prive di salse o caramellature. Basta una buona marinatura a base di erbe aromatiche mediterranee come rosmarino, salvia, timo, maggiorana, prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva, succo di limone e uno spicchio d'aglio a piacere per renderle deliziose.

Gli altri tagli, per comporre una grigliata perfetta, sono le braciole, la lonza il capocollo e le immancabili salsicce, le vere regine delle grigliate. Anche per questi tagli di carne non c'è bisogno di utilizzare condimenti esagerati, bastano un po' di erbe aromatiche e una spruzzata di limone che grazie alle sostanze antiossidanti e la vitamina C facilitano l'assorbimento del ferro libero presente nella carne rossa. La marinatura dovrebbe durare almeno un paio di ore e la carne condita non deve essere tenuta in frigo ma in un ambiente fresco.

Come va consumata

La carne di maiale a differenza di altri tipi, come il manzo o il vitello, ha bisogno di una cottura più lunga ma a temperature più basse. Va quindi posizionata nella parte più esterna della griglia in modo che possa cuocersi lentamente senza seccarsi. In questo caso è la griglia che deve essere ben calda ma non le braci. Per essere perfette devono essere ricoperte da una sottile cenere bianca.