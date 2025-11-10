Invecchiare bene? Ecco le proprietà di timo e origano

Invecchiare e contrastare le conseguenze del trascorrere del tempo sulla salute è possibile. E un aiuto viene dalla natura. Timo e origano, due piante diffusissime e molto utilizzate in cucina, contengono elementi anti invecchiamento.

A far luce sulle proprietà benefiche presenti in alcuni vegetali è uno studio realizzato in collaborazione tra Università degli Studi di Milano, Nestlè Institute of Health Sciences e Altos Labs e pubblicato su Nature Aging .

Invecchiare e proteggere le cellule

L’invecchiamento cellulare è un processo complesso, influenzato da plurimi fattori.

Come dunque sostenere le cellule che devono fare i conti con la senescenza? E’ questo uno dei temi su cui si stanno focalizzando gli scienziati.

Uno dei modi per aiutare le cellule e invecchiare in salute è l’attivazione controllata di autofagia e mitofagia. Questi ultimi sono i meccanismi di controllo della qualità cellulare e che promuovono un invecchiamento sano.

Lo studio

Grazie al lavoro svolto, i ricercatori hanno identificato due molecole naturali come potenti attivatori di autofagia e mitofagia: il timolo e il carvacrolo. Si tratta di due elementi contenuti negli alimenti tipici della dieta mediterranea come il timo e l’origano.

Gli studi condotti su modelli sperimentali hanno fatto emergere come tali composti siano in grado di mimare alcuni benefici del digiuno e della restrizione calorica, attivando l’autofagia in modo controllato.

Come spiega in un articolo pubblicato su La Statale news Dario Brunetti del dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e principale ricercatore presso l’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta “Il prossimo passo sarà testare dosaggi e biodisponibilità nell’uomo, valutando se l’assunzione alimentare può raggiungere concentrazioni efficaci e monitorando biomarcatori di attivazione dell’autofagia e dell’invecchiamento epigenetico in studi clinici” .

I terpenoidi (i composti chimici) delle erbe comuni promuovendo dunque l'autofagia quando si invecchia e il sovraccarico metabolico sono ritenute molecole interessanti per la promozione della salute basata sulla nutrizione.

Tali elementi potrebbero essere quindi utili per aiutare la salute dei muscoli, la resilienza

, per rallentare l’invecchiamento e trattare lemitocondriali. Divenendo così importanti a livellie complementari ai farmaci anti invecchiamento.

Leggi anche: