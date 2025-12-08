Ipertensione e dieta: i benefici delle patate dolci

In Italia un adulto su tre soffre di pressione alta e una dieta equilibrata, ricca di potassio e povera di sodio, può aiutare ad abbassare i livelli di pressione sanguigna. In alcuni casi, quando la pressione sanguigna è moderatamente alta, le misure dietetiche possono talvolta essere sufficienti per arrestare l'aumento o addirittura normalizzare i valori. Oltre una certa soglia, non sono sufficienti a controllare la condizione, ma dovrebbero integrare il trattamento farmacologico e tra gli alimenti da privilegiare, le patate dolci sono ricche di benefici.

Cos'è la pressione alta?

L'ipertensione arteriosa è caratterizzata da un aumento anormalmente elevato e prolungato della pressione sanguigna all'interno delle arterie. È la forza esercitata sulle pareti delle nostre arterie. Quando questa forza è troppo elevata, danneggia i vasi sanguigni e i nostri organi ricevono meno sangue. Da qui l'importanza di effettuare uno screening per l'ipertensione e di trattarla tempestivamente.

Quali sono i fattori di rischio?

Sebbene l'invecchiamento sia il principale fattore di rischio per l'ipertensione non modificabile, altri fattori, direttamente correlati alle abitudini di vita, possono essere corretti: sovrappeso, vita sedentaria, consumo eccessivo di sale, dieta troppo povera di frutta e verdura, fumo o alcol.

La prevalenza aumenta con l'età e anche la genetica gioca un ruolo importante, ma ora sappiamo che non è inevitabile e che possiamo ritardare l'insorgenza dell'ipertensione attraverso scelte di vita (dieta, attività fisica regolare, ecc.).

Come viene diagnosticata?

L' ipertensione è spesso asintomatica e la sua progressione silenziosa nel corso degli anni può portare improvvisamente a malattie cardiache, neurologiche, renali o vascolari. Se non trattata o trattata in modo inadeguato, è la principale causa di morte e grave disabilità in tutto il mondo.

Una semplice misurazione della pressione arteriosa presso l'ambulatorio medico o in farmacia è sufficiente per determinare i valori. Superiori a 140/90, i valori sono considerati troppo alti, ma questo non è sufficiente per diagnosticare l'ipertensione. Alcuni pazienti sono soggetti all'"effetto camice bianco" e presentano valori più alti nello studio medico che a casa. Per questo motivo, l'ipertensione deve essere confermata dall'automisurazione nell'arco di tre giorni – tre misurazioni consecutive sullo stesso braccio, mattina e sera, con un dispositivo convalidato – o dal monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore. Se la media delle letture automisurate è superiore a 135/85, l'ipertensione è confermata.

Perché la patata dolce è benefica per l'ipertensione?

Originaria dell'America centrale e meridionale, la patata dolce è un tubero commestibile appartenente alla famiglia delle Convolvulaceae. In alcuni paesi viene utilizzata come sostituto della patata, non è imparentata con quest'ultima. La patata dolce è tra gli ortaggi amidacei meno calorici , con 62,8 calorie per 100 g, rispetto alle 93,2 della patata.

Ha un basso indice glicemico

L' indice glicemico (IG) delle patate dolci varia a seconda della varietà e del metodo di cottura: tra 45 e 60. Ha un indice glicemico inferiore a quello delle patate e quindi aumenta la glicemia meno rapidamente. È particolarmente benefica come alimento amidaceo per le persone affette da diabete.

Si può mangiare la buccia delle patate dolci?

Le patate dolci contengono più fibre rispetto alle patate normali. Queste fibre aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue rallentando l'assorbimento dei carboidrati. Inoltre è un'ottima fonte di potassio: 100 grammi di patata dolce forniscono oltre il 15% della dose giornaliera raccomandata. Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna. Le patate dolci sono ricche di potassio, come la maggior parte della frutta e della verdura, il che le rende un'aggiunta preziosa a una dieta mirata al controllo della pressione alta.

Come abbassare la pressione sanguigna in modo naturale?

Diversi studi randomizzati e meta-analisi dimostrano che i cambiamenti nella dieta possono abbassare significativamente la pressione sanguigna. La dieta DASH, ad esempio, abbassa la pressione sanguigna in sette-quattordici giorni e la sfida è mantenerla nel tempo.

Meno sodio (sale) e più potassio

Sappiamo ormai che una dieta povera di sodio e ricca di potassio, abbinata a una regolare attività fisica, aiuta ad abbassare la pressione sanguigna. Trattenendo acqua, il sale aumenta il volume di sangue che il sistema cardiovascolare deve elaborare e quindi rischia di aumentare la pressione nelle arterie.Per essere efficace, la riduzione dell'assunzione di sale deve essere associata all'aumento del potassio da fonti vegetali, da qui l'importanza di arricchire la propria dieta con frutta e verdura.

Dieta per gestire l'ipertensione: cos'è la dieta DASH?

La dieta DASH,acronimo di Dietary Approaches to Stop Hypertension,è stata specificamente studiata per abbassare la pressione sanguigna. È ricca di frutta e verdura e povera di grassi saturi ed è un po' più restrittiva della dieta mediterranea.

A quali alimenti dovremmo dare la priorità?

La dieta DASH raccomanda di consumare:

frutta e verdura, ricche di potassio, fibre e antiossidanti: verdure verdi, spinaci, patate dolci, broccoli, carciofi, avocado, carote, banane, arance;

carboidrati a basso indice glicemico: legumi (lenticchie, ceci, fagioli secchi…) e cereali integrali (riso, quinoa…);

latticini magri: ricotta, yogurt bianco, latte parzialmente scremato;

proteine ​​magre: pollame, pesce, tofu e altre fonti vegetali;

frutta secca in quantità moderate e non salata: mandorle, pistacchi, noci.

Quali alimenti aumentano la pressione sanguigna e dovrebbero essere evitati?

Diverse categorie di alimenti possono aumentare la pressione sanguigna, principalmente a causa del loro elevato contenuto di sale o grassi saturi. Si consiglia di evitare:

cibi ultra-processati ricchi di sodio: piatti pronti, biscotti salati;

consumo eccessivo di carni lavorate e carni rosse;

alcol (moderazione rigorosa).

La nostra dieta è troppo salata, consumiamo tra gli 8 e i 10 grammi di sale al giorno, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità

raccomanda meno di 5 grammi. Il modo in cui mangiamo ha un impatto reale sulla nostra pressione sanguigna e a riprova di ciò: studi dimostrano che tra le tribù remote che non aggiungono sale al loro cibo, non c'è ipertensione.