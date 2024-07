L'anguria è salutare? 4 ricette per prepararla in modo alternativo

Ascolta ora 00:00 00:00

In estate, da giugno ad agosto, l’anguria è uno dei frutti di stagione disponibili. È colorata, dolce quando è matura al punto giusto e piace a moltissime persone. Ma ci sono due aspetti di questo frutto che sono tutt’altro che da trascurare. Il primo: l’anguria può presentare effetti benefici sulla salute. Il secondo: se si è stanchi del solito modo di consumare l’anguria, si può provare qualcosa di più fantasioso.

I benefici dell’anguria in estate

Come riporta il New York Times, la caratteristica più celebre dell’anguria in termini di benefici per la salute è sicuramente l’idratazione: in inglese (o anche in alcuni dialetti italiani), l’anguria viene infatti chiamata “watermelon” ovvero melone d’acqua, e in effetti l’acqua compone questo frutto al 91%. Naturalmente l’idratazione è necessaria in estate, quando si perdono molti liquidi attraverso la sudorazione, ma è altrettanto importante anche per la regolarità intestinale e per il flusso sanguigno.

Quante calorie ha una fetta di anguria

Un falso mito vorrebbe che l’anguria sia considerata un frutto zuccherino, ma il suo sapore non corrisponde a una quantità di zuccheri alta né a un’innalzamento degli zuccheri nel sangue quando viene consumata. Una fetta di anguria media equivale a circa 46 calorie e meno di 10 grammi di zucchero, e in più accresce il senso di sazietà, per cui è particolarmente indicata in una dieta equilibrata.

Perchè l'anguria fa bene al cuore

Ultimo ma non meno importante beneficio consiste nella promozione della salute cardiaca. Grassi e sodio sono assenti nell’anguria e c’è chi ipotizza - ma è una materia di studio non completamente scandagliata - che questo frutto possa ridurre il rischio di malattie cardiache grazie a specifici amminoacidi e micronutrienti che invece sono presenti. Chiaramente questi benefici diventano concreti solo nel caso in cui si conduca un’alimentazione sana ed equilibrata e comunque non possono sostituire le terapie regolarmente prescritte, qualora si soffra di una determinata patologia.

4 idee di ricette per consumare l’anguria

Qui di seguito alcuni modi per consumare l’anguria all’interno dei propri pasti principali. Certo resta il fatto che una fetta d’anguria è sempre perfetta come spuntino di metà mattina o come merenda pomeridiana, e questo vale a qualunque età. Magari per rendere più appetibile e giocoso il frutto ai più piccoli, si possono tagliare piccole fette e infilzarle su uno stecco, per dare l’impressione che si tratti di un ghiacciolo.

1. Insalata di anguria

L’insalata di anguria mescola elementi tipici di un’insalata estiva all’anguria. Per cui si può prevedere un cereale (come farro, riso o quinoa) da accostare a cubetti di anguria, feta, cipolle rosse tagliate ad anelli ed erbe aromatiche.

2. Gazpacho di anguria

Il gazpacho è una pietanza tipica spagnola che viene consumata fredda. In questo caso viene arricchita di anguria e avocado frullati, insieme al pomodoro e agli altri ingredienti tradizionali.

3. Panzanella all’anguria

Questa variante della panzanella prevede anguria a cubetti con feta, cetrioli a rondelle e pomodori tritati grossolanamente. Completano il tutto crostini ammorbiditi con i fluidi di questi ingredienti e un filo d’olio di oliva.

4. Cocktail all’anguria

Chi vuole consumare una bevanda analcolica fresca ma piena di sapore, può arricchire con

anguria frullata e surgelata - quindi sotto forma di cubetti di ghiaccio - la, così come può fare questo con qualsiasi altra bevanda analcolica, dalla spremuta di limoni all’acqua tonica.