Hai pessime abitudini alimentari? Colpa del cronotipo

Chi appartiene al cronotipo serotino, ossia si sveglia tardi al mattino, tende ad avere errate abitudini alimentari.

A sostenerlo è uno studio recente condotto dall’Università degli Studi di Firenze e presentato al XLIII Congresso Nazionale tenutosi dal 7 al 9 giugno 2023 ad Arezzo e organizzato dalla SINU Società Italiana di Nutrizione Umana. Negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo l’attenzione nei confronti del legame tra cronotipo e le abitudini alimentari.

Con il termine cronotipo si intende la manifestazione individuale dei ritmi cardiani, ossia la predisposizione personale a svegliarsi maggiormente in un determinato momento della giornata ed essere in quello più attivo. Essenzialmente esistono due tipologie di cronotipi, ossia il cronotipo mattutino e il cronotipo serotino. Il primo tende a svegliarsi presto la mattina e ad essere attivo nel primo arco della giornata per poi andare presto a letto. Invece il secondo si sveglia tardi al mattino e svolge la maggior parte delle sue occupazioni quotidiane nel secondo arco della giornata per poi rimanere la sera sveglio, più a lungo.

La ricerca condotta dall’Università di Firenze ha dimostrato che questo particolare cronotipo corre il maggior rischio di contrarre facilmente patologie croniche, come le malattie cardiovascolari, oncologiche e mentali, tra cui la depressione a causa delle sue abitudini alimentari. Il gruppo di ricerca diretto da Sofia Lotti indagando il ruolo del cronotipo sulle abitudini alimentari ha analizzato il regime alimentare di persone appartenenti ai due cronotipi da marzo ad aprile 2023. I partecipanti al gruppo di studio sono stati reclutati dall’Unità di Nutrizione Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze. Nel corso della visita ad ogni partecipante è stata effettuata un’accurata valutazione della composizione corporea ed un prelievo di sangue. Il cronotipo individuale è stato definito in base ad uno specifico questionario che è stato integrato da informazioni sulle abitudini alimentari rilevate da un questionario sulla frequenza alimentare attraverso la compilazione di un diario alimentare di 3 giorni.

Dall’analisi delle abitudini alimentari dei partecipanti è emerso che i soggetti con cronotipo serotino consumano significativamente più calorie giornaliere rispetto ai mattutini. I serotini consumano più calorie a pranzo (+88 Kcal) e a cena (+166 kcal) rispetto ai mattutini. La dieta dei serotini risulta essere ricca di carboidrati e grassi e ciò predispone loro al sovrappeso e all’obesità: tendono inoltre a consumare molti cibi da fast food e bevande zuccherate rispetto ai mattutini.

L’orario dei pasti giornalieri inoltre è tardivo rispetto a quello dei mattutini. Le analisi del sangue invece hanno fatto emergere che i serotini nel sangue presentano meno quantità di acido folico e vitamina B12. La scarsità di queste sostanze a lungo andare può compromettere la loro salute e creare problemi come scarsa concentrazione, astenia, depressione.