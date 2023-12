L'esperto svela i trucchi anti-abbuffate di Natale: ecco tutti i rimedi

Anche quest'anno si presenta l'immancabile interrogativo che attanaglia chi fa i conti con le infinite tavolate: come affrontare le abbuffate di Natale? Quali sono le strategie da mettere in pratica per scongiurare gli effetti di pranzi e cene interminabili che non tengono conto del fattore relativo alle calorie? Se da una parte è lecito e doveroso lasciarsi andare a momenti di gioia e di convivialità assaporando prelibati menù, dall'altra è altrettanto importante tenere in considerazione il piano alimentare per non subire le conseguenze dell'inevitabile overdose di cibo.

A tal proposito l'esperto Ciro Vestita, interpellato dall'Adnkronos, ha fornito una serie di consigli assai utili per limitare i danni delle abbuffate nel periodo più atteso dell'anno. Per cercare di affrontare al meglio i pranzi e le cene durante le feste di Natale (ovviamente lo stesso discorso vale per Capodanno) basta mangiare un paio di mele prima di sedersi a tavola, una mossa che in linea teorica dovrebbe aiutare a limitare porzioni e tentazioni: " Si ha meno fame ed è un trucco che funziona tantissimo, come ho sperimentato con i miei pazienti negli anni ". Il nutrizionista ha fatto notare tra l'altro che allo stato attuale si possono godere dei benefici delle mele di stagione, grazie a cui si potrebbe mangiare la metà " senza accorgersene ".

Il fitoterapeuta Vestita ha inoltre puntato l'attenzione sul contributo che può arrivare dalle tisane, una grande fonte che può permettere di idratarci, bere di più e allo stesso tempo di sgonfiarci. Nello specifico in questo periodo risultano essere particolarmente utili quelle a base di malva e karkadè, ovvero due malvacee. Il karkadè - " ricchissimo di mucillagini " che danno un senso di sazietà - risulta essere perfetto contro le abbuffate di Natale, anche perché favorisce la diuresi spianando la strada a un effetto " fortemente sgonfiante ".

Tuttavia bisogna tenere in considerazione un fattore: Vestita ha fatto notare che essere troppo punitivi a tavola non solo non è necessario ma in alcuni casi può essere pure controproducente. " Qualche esagerazione ci sta e, in questo caso, le tisane sono benefiche grazie all'effetto della riduzione di liquidi ", ha spiegato.