Maizena, quali sono le sue proprietà benefiche

La maizena è un ingrediente molto versatile in cucina.

Nota come amido di mais è utilizzata principalmente per addensare molti cibi come budini, creme, e salse. Le sue proprietà sono sfruttate anche nel mondo della cosmesi per la cura della pelle e dei capelli. Si ricava dall’endosperma, la parte più interna del chicco di grano dopo averlo lasciato fermentare per almeno 48 ore e poi lasciato essiccare con cura.

Essendo povera di glutine è usata come ingrediente di molte ricette ideate per chi ne è intollerante. È spesso confusa con la farina di mais e con la fecola di patate ed è fonte di carboidrati, proteine, grassi e fibre. È una riserva preziosa di sali minerali come potassio, magnesio, calcio, sodio e ferro. Essendo troppo ricco di zuccheri è un alimento sconsigliato alla dieta di chi è diabetico.

Quali sono i benefici della maizena

Scopriamo insieme quali sono i benefici per la salute del nostro organismo e la bellezza di pelle e capelli.

Fonte preziosa di energia: ricca di sali minerali consente all’organismo di farne un’ottima riserva per sentirsi energici soprattutto nei periodi di stanchezza fisica

consente all’organismo di farne un’ottima riserva per sentirsi energici soprattutto nei periodi di stanchezza fisica Favorisce l’attività digestiva: è in grado di fornire un rilascio lento di glucosio

Ideale per pelli grasse : ha una spiccata capacità assorbente che viene sfruttata per la cura della pelle come maschera per pelli impure. Consente di purificare l’epidermide efficacemente liberandolo da scorie e impurità

: ha una spiccata capacità assorbente che viene sfruttata per la cura della pelle come maschera per pelli impure. Consente di purificare l’epidermide efficacemente liberandolo da scorie e impurità Effetto idratante: ingrediente di molti prodotti indicati per i capelli ricci perché è in grado di domare e nutrire le capigliature più folte e ribelli difficili da districare

perché è in grado di domare e nutrire le capigliature più folte e ribelli difficili da districare Cura le scottature solari: in estate è un valido rimedio naturale in caso di eritemi solari. Di fatti basta aggiungere all’acqua utilizzata per il bagno circa 30g di maizena per godere di un sorprendente effetto rinfrescante . Lenisce il prurito e il dolore provocato dalla scottatura

. Lenisce il prurito e il dolore provocato dalla scottatura Alleato della dieta: dona un immediato senso di sazietà

Azione antiossidante: ricco di caroteni che prevengono la formazione dei radicali liberi responsabili dell’ invecchiamento cellulare . Preservano la vista dalla cataratta e dalla maculo patia

. Preservano la vista dalla cataratta e dalla maculo patia Rimedio con la stipsi: il suo contenuto di fibre permette di raggiungere un certo equilibrio intestinale . Indicata per chi soffre di stitichezza cronica e gonfiore addominale

. Indicata per chi soffre di stitichezza cronica e gonfiore addominale Mantiene forti le ossa: fonte di calcio e vitamina K è alleata di benessere per la salute il sistema scheletrico prevenendo il rischio di osteoporosi.

Come usare la maizena in cucina

La maizena è facilmente reperibile nei supermercati nei reparti dedicati alle farine. Può essere utilizzata per rendere più croccanti le impanature di carne e pesce. È un ottimo sostituivo delle uova: indicato a chi fa fatica a digerirle o a chi ha problemi di colesterolo alto o sta seguendo una dieta ipoproteica. Rende gli impasti dei dolci maggiormente lievitati.

È molto utilizzata nella lievitazione di crepes, muffin e alcune tipologie di torte in primis la torta margherita. Il consiglio degli esperti è quello di abbinare la maizena alle farine tradizionali quando si preparano i dolci in modo da ottenere maggiore compattezza. Il dolce inoltre risulterà più soffice e non si sbriciolerà.