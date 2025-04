Mantenere il cervello sano: quale dieta seguire secondo gli esperti

Ascolta ora 00:00 00:00

La dieta - intesa in senso etimologico, come abitudine alimentare - presenta sempre una ricaduta, positiva o negativa, sull’organismo o parti di esso. Tra i diversi piani alimentari da adottare, sempre dietro consiglio di un nutrizionista perché è sempre bene chiedere prima un consulto con uno specialista, c’è sicuramente la Mind Diet, che - si ritiene - tuteli contro il declino cognitivo.

Che cos’è la Mind Diet

Come spiega HealthLine, la Mind Diet è una dieta che combina due abitudini alimentari molto note, ovvero la dieta medierranea e la dieta Dash (Dietary Approaches to Stop Hypertension), che per molti ricercatori sono tra le più salutari. In altre parole, la Mind Diet contiene cibi presenti in queste due diete, cibi specifici che la scienza ha collegato a benefici per le funzioni cerebrali. Non si tratta quindi di una dieta vera e propria in realtà, ma di un canovaccio su cosa mangiare e cosa molto meno.

Quali alimenti fanno parte della Mind Diet

I cibi compresi nella Mind Diet sono:

verdure a foglia verde o in generale non amidacee, come cavolo riccio, spinaci, cavolo nero e broccoli. Questi alimenti possiedono vitamina K, luteina, folati e beta-carotene;

o in generale non amidacee, come cavolo riccio, spinaci, cavolo nero e broccoli. Questi alimenti possiedono vitamina K, luteina, folati e beta-carotene; frutti di bosco come fragoline, mirtilli, lamponi e mori che hanno effetti antiossidanti grazie alla presenza di flavonoidi;

come fragoline, mirtilli, lamponi e mori che hanno effetti antiossidanti grazie alla presenza di flavonoidi; frutta secca per ottenere una certa varietà di nutrienti, e perché è ricca di proteine e grassi sani, che fanno bene all’apparato cardiovascolare e al sistema nervoso;

per ottenere una certa varietà di nutrienti, e perché è ricca di proteine e grassi sani, che fanno bene all’apparato cardiovascolare e al sistema nervoso; olio di oliva sia crudo che per cucinare;

sia crudo che per cucinare; cereali integrali come avena, quinoa, riso integrale, oltre che pane e pasta da grano integrale;

come avena, quinoa, riso integrale, oltre che pane e pasta da grano integrale; pesci grassi come salmone, trota, tonno, sgombro e sardine, che contengono acidi grassi omega-3, o in alternativa alimenti con questa sostanza come semi di lino, avocado e noci;

come salmone, trota, tonno, sgombro e sardine, che contengono acidi grassi omega-3, o in alternativa alimenti con questa sostanza come semi di lino, avocado e noci; legumi come fagioli, lenticchie e soia.

I cibi da evitare accuratamente

Gli alimenti che invece la Mind Diet suggerisce di limitare al massimo sono:

burro e margarina;

e margarina; formaggi ;

; carni rosse come manzo, maiale e agnello;

come manzo, maiale e agnello; fritture ;

; dolci sia artigianali che industriali, dai gelati alle merendine.

Questi alimenti contengono tutti grassi saturi - associati alle malattie cardiache e al morbo di Alzheimer - ed è questa la ragione per cui vanno limitati. Si badi bene: limitati, non eliminati, non solo perché è l’abuso di un alimento che fa male, ma anche perché un divieto potrebbe causare ricadute psicologiche negative.

I cibi contro il declino cognitivo: una revisione

Sul sito di Harvard, il direttore responsabile della redazione medica della rivista universitaria Howard E. LeWine ha pubblicato una revisione di alcuni studi per chiarire alcuni punti sulla Mind Diet e sull’idea di arrestare il declino cognitivo attraverso l’alimentazione: “ Così come non esiste una pillola magica per prevenire il declino cognitivo - scrive l’esperto - nessun singolo alimento può garantire un cervello attivo con l'avanzare dell'età. I ​​nutrizionisti sottolineano che la strategia più importante è seguire un regime alimentare sano che includa molta frutta, verdura, legumi e cereali integrali.

Cercate di assumere proteine ​​da fonti vegetali e pesce e scegliete grassi sani, come l'olio d'oliva o di canola, piuttosto che grassi saturi”.

A tutti questi alimenti si possono aggiungere due bevande - tè e caffè - che, grazie alla presenza della caffeina (per chi la tollera), possono migliorare la concentrazione a breve termine.