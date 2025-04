Occhio a bastoncini di pesce, i bambini non dovrebbero mangiarli: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di uno degli alimenti salva-cena per antonomasia, eppure, secondo un team di esperti, potrebbe nascondere dei rischi; stiamo parlando dei bastoncini di pesce. A prescindere dal marchio di produzione, questi bocconcini impanati da friggere o cuocere al forno dovrebbero essere limitati a tavola, perché costituiscono un potenziale rischio, specie se consumati spesso.

A parlarne è stata la rivista svizzera Bon à Savoir, che da anni si occupa di alimentazione e tutela dei consumatori. Dall'articolo emerge che su quindici marchi produttori di bastoncini testati nessuno si sarebbe rivelato privo di sostanze dannose. In tutti e quindici i test, infatti, è risultata la presenza di glicidolo, acrilammide e 3-MCPD. Queste tre sostanze vengono considerate dei contaminanti che si sviluppano durante i processi di lavorazione ad altissime temperature. Stiamo parlando, pertanto, di sostanze potenzialmente tossiche per l'uomo. Sostanze che, alla lunga, potrebbero provocare anche il cancro.

Va detto che le quantità di glicidolo, acrilammide e 3-MCPD è molto ridotta all'interno dei prodotti, tanto che si parla di valori al di sotto della soglia di pericolo: tuttavia, se consumati di frequente, i bastoncini potrebbero trasformarsi in un alimento a rischio.

Gli esperti sono preoccupati dalla presenza, seppur minima, di glicidolo e acrilammide. Il primo è uno scarto che si ottiene dalla raffinazione degli oli vegetali usati nella frittura industriale, il secondo si origina dalla combinazione di zuccheri e asparagina nel corso della cottura dei carboidrati (si pensi alla panatura dei bastoncini) che deve avvenire a temperature elevate. La stessa Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) considera glicidolo e acrilammide due sostanze genotossiche e cancerogene.

Questa informazione non deve generare panico, semmai può aiutarci a virare su un'alimentazione più consapevole. Gli esperti però consigliano di non servirli come pasto ai bambini. " Ogni fase termica può generare sostanze nocive, soprattutto in alimenti ricchi di grassi e carboidrati. l problema non è solo del singolo prodotto, ma dell'insieme della dieta. Un'alimentazione equilibrata può ridurre il rischio, ma è fondamentale limitare il consumo di cibi altamente processati. Ai bambini è meglio non darli affatto ", dichiara a Repubblica il microbiologo Antonello Paparella.

Come ricorda anche Paparella, non si corre alcun rischio mangiando una tantum dei bastoncini, l'importante è non esagerare.

Il rischio non è immediato, ma si accumula nel tempo se la dieta è squilibrata e troppo ricca di prodotti trasformati"

Il rischio aumenterebbe in caso di prolungata consumazione. ", conclude.