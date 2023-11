Pomodoro, così si combatte invecchiamento e stress ossidativo

Si tratta di uno tra i frutti più famosi e consumati in Italia e nel mondo ma soprattutto è considerato una sorta di elisir di lunga vita: stiamo parlando del pomodoro che contiene numerose proprietà nutrizionali.

Quali sono i benefici

Oltre alla ricchezza d'acqua, contentono carboidrati per il 3%, proteine intorno all'1,2%, l'1% di fibre e i grassi sono praticamente inesistenti, soltanto lo 0,2%: ogni 100 grammi di pomodoro fresco le Kcal sono soltanto 17. A parte questi numeri, le vitamine contenute nel pomodoro non si contano: c'è la pro-vitamina A (carotenoidi e licopene), alcune vitamine del gruppo B e la vitamina E: tutte queste insieme ne fanno uno dei migliori antiossidanti. Sono numerosi anche i minerali in esso contenuto, dal ferro al fosforo, dallo zinco al calcio, queste componenti combattono i radicali liberi e possiedono proprietà rimineralizzanti.

Cos'è il licopene

Lo abbiamo scritto prima: tra i componenti ecco il licopene dalle forti proprietà antiossidanti e molto importanti per combattere invecchiamento, malattie cardiovascolari e anche alcune forme di tumore. " Uno degli aspetti positivi del licopene è la sua abilità nel neutralizzare i radicali liberi all'interno delle cellule, riducendo il danno ossidativo e contribuendo al mantenimento della salute cellulare. Inoltre, il licopene è associato a vari benefici per la salute, inclusa la protezione della pelle dai danni causati dai raggi ultravioletti, il sostegno alla salute cardiovascolare e la riduzione del rischio di alcune malattie croniche", ha spiegato a Repubblica il prof. Aureliano Stingi, biologo molecolare che lavora nell'ambito dell'oncologia di precisione.

L'importanza nella dieta mediterranea

Consumarlo crudo o con la passata riduce il rischio di morire per tutte le cause ma anche per le malattie cardiovascolari. " È importante sottolineare che, sebbene il pomodoro sia un elemento significativo, il suo impatto positivo sulla salute si ottiene pienamente quando inserito in una dieta sana, varia ed equilibrata ", sottolinea l'esperto. Insomma, nella nostra dieta non può mancare perché i benefici non si fermano soltanto a quelli appena descritti, sicuramente tra i più importanti: il pomodoro aiuta per la diuresi oltre a essere molto rinfrescante e depurativo perché elimina le scorie in eccesso. A livello digestivo è importante per la stimolazione della mucosa gastrica perché diminuisce il ph dello stomaco a favore degli amidi: per lo stesso motivo, però, non è consigliato alle persone che soffrono di bruciore o irritazione gastrica.

Molti non lo sanno ma le sue proprietà sono ampiamente utilizzate anche per la cura del corpo: se viene applicata una piccola quantità sulle mani, ecco che saranno più levigate e morbide. Molte maschere, poi, alla base utilizzano estratti di pomodoro che aiutano a tonificare e rassodare.

