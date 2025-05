Quale acqua bere per disintossicarsi?

È possibile bere una bevanda detox ogni giorno nell'ambito di una dieta equilibrata. Sia a colazione che come spuntino può essere utile bere una bevanda detossificante e anche dopo un allenamento perchè remineralizza l'organismo.

A seconda del tipo di disintossicazione che si desidera ottenere, si possono bere diverse acque.

Acqua detox per i reni

L'acqua considerata diuretica, significa che favorisce l'eliminazione dei liquidi dal corpo, aiutando a mantenere l'equilibrio idrico e ha un basso contenuto di sodio, contiene alti livelli di calcio e magnesio, minerali essenziali per la salute delle ossa, dei muscoli e del sistema nervoso.

Il basso contenuto di sodio la rende adatta a chi segue una dieta a basso contenuto di sodio o ha problemi di pressione alta e può svolgere un effetto tampone sull'acidità gastrica, alleviando eventuali disturbi digestivi.

Ci sono acque minerali ricche di magnesio e calcio, che favoriscono la produzione di urina e limitano la ritenzione idrica e agiscono anche sull'intestino migliorandone il transito.

Per il consumo quotidiano si può anche ricorrere ad un'acqua minerale leggera con una buona dose di sodio / calcio / magnesio, che varia tra gli 8 e i 12 mg per litro. Il suo basso contenuto di sodio la rende adatta per i bambini piccoli e per le diete povere di sale e nelle affezioni dermatologiche.

Acqua detox per l'intestino

Le acque minerali ricche di magnesio agiscono a livello intestinale e sono utili per combattere la stitichezza, favorire l'eliminazione e limitare la formazione di gas intestinali.

Bevanda disintossicante per il fegato

Un'acqua minerale ricca di bicarbonato, che agisce sia sui reni che sul fegato, favorendo il drenaggio e stimolando la digestione, aiuta anche a neutralizzare l’acidità gastrica.

Per quanto tempo dovresti bere acqua detox?

Per mantenersi idratati, si consiglia di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Per disintossicarsi, la quantità giornaliera di acqua da bere non cambia, ed è sempre di almeno 1,5 litri. È possibile sottoporsi a una cura detox in acqua per almeno una settimana, fino a un massimo di 2 o 3 settimane, quindi è bene variare il consumo di acqua minerale.

Disintossicazione con acqua calda?

Bisogna bere acqua calda al mattino a stomaco vuoto per eliminare le tossine accumulate durante la notte. Questo ha un effetto benefico sull'apparato digerente, attivando la produzione di bile e favorendo il transito intestinale. Attenzione però a non bere acqua a temperatura superiore ai 60°C, oltre c'è il rischio di irritare la mucosa dell'esofago e dello stomaco.

Come preparare l'acqua detox?

Per aromatizzare l'acqua detox , si può aggiungere frutta, verdura e spezie . Per aromatizzare l'acqua detox,per chi ama la frutta, si possono aggiungere fragole, ananas, cocco, mango, anguria o limone. Per chi preferisce le verdure, si possono prendere in considerazione finocchio o cetriolo .

Si può bere la curcuma con l'acqua?

Sì, oltre alla curcuma, puoi aggiungere anche zenzero, cannella e, tra le erbe aromatiche, menta e rosmarino.

Ricette per acqua detox

Acqua detox al limone e menta

1 litro di acqua minerale, 1 lime, qualche foglia di menta

Spremere il succo del lime. Sciacquare le foglie di menta. Versare il succo di lime in una caraffa piena di acqua minerale. Aggiungere le foglie di menta. Lasciare in infusione per 2 ore prima di bere, filtrandolo o meno.

Acqua detox al cetriolo e rosmarino

1 litro di acqua minerale, 1 cetriolo baby, qualche rametto di rosmarino, 1 limone

Sciacquare il cetriolo. Tagliatela a bastoncini. Spremere il succo di limone. In una caraffa di acqua minerale, aggiungere i bastoncini di cetriolo, il succo di limone e il rosmarino. Lasciare in infusione per 2 ore prima di filtrare e bere.

Acqua detox al finocchio

1 litro di acqua minerale, 1 bulbo di finocchio, 1 limone, qualche foglia di menta

Sciacquare e tagliare a pezzi il bulbo del finocchio. Spremere il succo di limone. Sciacquare le foglie di menta. Mettete tutti questi ingredienti in una caraffa di acqua minerale. Lasciare in infusione per 2 ore prima di filtrare e bere.

Acqua detox alla fragola

1 litro di acqua minerale, 1 limone, qualche fragola, qualche foglia di menta

Sciacquare le fragole. Tagliateli. Spremere il succo di limone. Sciacquare le foglie di menta. Mettete tutti questi ingredienti in una caraffa di acqua minerale. Lasciare in infusione per 2 ore in frigorifero prima di bere.

Acqua detox alla curcuma

1 litro di acqua minerale, 1 lime, 1 cucchiaio. a s. di curcuma

Sciacquare il lime. Grattugiate la scorza e spremete il succo. Versare il succo e la buccia in una caraffa di acqua minerale. Aggiungere la curcuma. Mescolare. Lasciare in infusione per 1 ora prima di gustare.

Acqua detox alla cannella

1 litro di acqua minerale, 1 limone, 1 stecca di

cannella, 1 cucchiaio. a c. di curcuma

Spremere il succo del limone. Versatelo in una caraffa di acqua minerale. Aggiungere la curcuma e la cannella. Mescolare e lasciare in infusione per 2 ore in frigorifero prima di gustare.