Spuntino, qual è quello alleato della dieta dimagrante

C’è chi lo preferisce dolce e chi salato, lo spuntino è sempre un momento di cui non si può proprio fare a meno a metà mattinata o a metà pomeriggio.

Secondo i nutrizionisti uno spuntino per essere sano e per non far ingrassare non deve superare le 200 calorie. Lo spuntino non è un’abitudine da rispettare solo quando si è piccoli. Anche gli adulti hanno bisogno di distribuire bene le calorie e le sostanze nutritive nel corso della propria giornata per non arrivare troppo affamati o in riserva di energie al pasto principale.

Perché non bisogna rinunciare allo spuntino

Anche se si è a dieta non bisogna mai rinunciare alla merenda. Serve per equilibrare al massimo il proprio regime alimentare. Lo spuntino ci aiuta a sentirci sazi tra un pasto principale e l’altro. Se si rinuncia ad esso il rischio è di arrivare così affamati da abbuffarci. Di conseguenza mangiando troppo si rischia inevitabilmente di sgarrare con le quantità di cibo e di grassi rischiando di accumulare grasso e peso di troppo.

Lo spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio ci permette di essere performanti evitando cali di attenzione legati a cali di zuccheri che inevitabilmente ci fanno essere più svogliati e irritabili. Questa sana abitudine fa bene all’umore e alla mente. Aiuta a mantenere il metabolismo attivo fornendo la giusta energia. È infatti importante per regolare la secrezione ormonale.

Qual è lo spuntino che non fa ingrassare

Scopriamo insieme quali sono gli spuntini sani e leggeri e alleati della dieta dimagrante:

- frutta secca: mandorle, nocciole, pistacchi, pinoli sono lo spuntino salutare per eccellenza perché apportano sali minerali preziosi come magnesio, ferro, rame, zinco, selenio. A dispetto di quanto si afferma, se consumati con moderazione, circa il quantitativo di 30 grammi al giorno, non fanno ingrassare. Donano energia e senso di sazietà immediato;

- semi di zucca: fonte di grassi insaturi e carboidrati. Sono ricchi di vitamina E. Pratici da consumare apportano fibre. Costituiscono uno spuntino leggero che non appesantisce;

- frutti di bosco: via libera a mirtilli, more, fragole. Sono ricchi di antiossidanti e vitamina C. Depurano l’organismo efficacemente. Sono poco calorici. Basta pensare che 300 grammi di essi equivalgono a soli 90 calorie;

- yogurt greco: ricco di proteine, vitamine e minerali. Contiene i probiotici che oltre a stimolare un’equilibrata digestione aiutano a rafforzare l’organismo. Dona un elevato senso di sazietà;

- cioccolato fondente: deve essere composto dall’85 % di cacao amaro per essere super salutare. Ricco di antiossidanti, contiene il triptofano che è un amminoacido che stimola la produzione di serotonina nell’organismo, il famigerato ormone del benessere. La quantità giornaliera che aiuta a non ingrassare è di massimo 30 grammi al giorno.

Più la percentuale di cacao amaro aumenta, meno sarà calorico;

- hummus: è una salsa a base di ceci e pasta di sesamo. Proteico, ricco di fibre e sali minerali da spalmare su pane integrale è una salsa nutriente che apporta solo 170 kcal circa per 100 g.