Trigliceridi alti: quali alimenti preferire e cosa si dovrebbe mangiare?

Come il colesterolo, i trigliceridi sono lipidi necessari per l'organismo. Immagazzinati nel tessuto adiposo, costituiscono un'importante riserva energetica, ma quando sono troppo elevati, aumentano i rischi cardiovascolari.

Cosa sono i trigliceridi?

I trigliceridi sono molecole di grasso prodotte in eccesso dal fegato in caso di sovrappeso o di una dieta sbilanciata. I trigliceridi in eccesso sono dannosi per il cuore e le arterie e possono portare a ictus o infarti del miocardio.

Ecco perché, a prescindere dal rischio cardiovascolare, si raccomanda di effettuare un profilo lipidico a partire dai 40 anni negli uomini e prima di iniziare la contraccezione ormonale o al momento della menopausa nelle donne.

Qual è il livello normale di trigliceridi? A quale livello bisogna preoccuparsi?

Secondo l'American Heart Association (AHA), i livelli di trigliceridi non dovrebbero superare 1,7 mmol/L o 1,5 g/L. Oltre i 2 g/L, il rischio di complicanze aumenta e, da 4 g/L in poi, il rischio di pancreatite è tre volte superiore rispetto alla popolazione generale.

Cosa causa l'aumento dei trigliceridi? Quali sono le cause dell'ipertrigliceridemia?

A differenza del colesterolo, che spesso aumenta quando si consumano alimenti ricchi di grassi saturi (carni grasse, formaggi, salumi…), l’aumento dei trigliceridi è legato al consumo di prodotti zuccherati: succhi di frutta, frutta, bibite gassate e alcol.

Alcuni giovani pazienti presentano livelli elevati di trigliceridi a causa del consumo eccessivo di bevande gassate. Queste bevande elaborate contengono generalmente sciroppo di glucosio-fruttosio, che contribuisce all'accumulo di trigliceridi nell'organismo.

A lungo termine, questo può persino portare alla steatosi epatica non alcolica, più comunemente nota come steatosi epatica o "malattia delle bibite gassate". In Italia, si stima che quasi il 20% della popolazione, ovvero 10 milioni di persone, soffra di steatosi epatica non alcolica. Questa malattia silenziosa colpisce principalmente le persone in sovrappeso e quelle con diabete di tipo 2.

Trigliceridi: come si misurano?

I livelli di trigliceridi si misurano con un semplice esame del sangue. È uno dei marcatori del sangue che si analizza molto facilmente e con molta regolarità. L'esame del sangue deve essere eseguito a digiuno e questo significa non mangiare né bere nulla (tranne acqua) per 12 ore prima del test.

Quali alimenti dovrebbero essere evitati in caso di ipertrigliceridemia? Quale dieta dovrebbe essere seguita?

In caso di ipertrigliceridemia, si dovrebbero evitare cibi ricchi di zucchero. Bisogna evitare frutta troppo dolce, succhi di frutta, bibite gassate e alcol e di limitare gli alimenti con un alto indice glicemico (pane bianco, patate, ecc.).

Inoltre è necessario riequilibrare la propria dieta in generale – rivedere il volume di cibo consumato a ogni pasto, correggere gli spuntini, ecc. – e adottare una dieta mediterranea, che è la migliore prevenzione contro le malattie cardiovascolari.

Noci, mandorle, pesce azzurro: quali sono gli alimenti migliori per abbassare i livelli elevati di trigliceridi?

Per ridurre i livelli di trigliceridi è consigliabile adottare una dieta di tipo mediterraneo:

aumentare il consumo di verdure e cereali integrali;

ridurre il consumo di carne, soprattutto rossa,preferire invece quella bianca (pollo, tacchino, ecc.);

preferire il pesce azzurro ricco di omega-3 (salmone, sardine, ecc.);

consumare legumi (lenticchie, ceci, ecc.) per sostituire le proteine ​​animali;

utilizzare l'olio d'oliva per cucinare anziché il burro o la panna;

fare uno spuntino con qualche seme oleoso: noci, nocciole, pistacchi, mandorle.

Secondo una meta-analisi pubblicata sull'American Journal of Clinical Nutrition, mangiare pistacchi e noci (come le noci pecan) ricchi di omega-3 aiuterebbe a ridurre i livelli di lipidi nel sangue, in particolare i trigliceridi.

Infine, oltre a una dieta equilibrata, si consiglia di praticare regolarmente attività fisica (camminare, correre, andare in bicicletta, nuotare) per almeno 30 minuti al giorno.

Quali verdure si devono consumare se i trigliceridi sono alti?

È possibile consumare tutte le verdure che si desiderano quando si hanno alti livelli di trigliceridi. Bisogna fare attenzione alla frutta ricca di fruttosio, come le mele. Per un certo periodo, è meglio privilegiare la frutta con un contenuto di carboidrati inferiore, come fragole, lamponi, mirtilli, melone o anguria in estate e agrumi, kiwi o melograni in inverno. Soprattutto, bisogna evitare i succhi di frutta (mangiare un frutto intero!), le bevande zuccherate come le bibite gassate e l'alcol.

Che tipo di carne mangiare se sono alti i livelli di trigliceridi?

Nell'ambito della dieta mediterranea, si raccomanda di consumare prevalentemente carne bianca (pollo, tacchino, maiale), pesce ( salmone , sgombro, ecc.) e frutti di mare. È possibile consumare anche formaggi e latticini in quantità ragionevoli.

Si deve ridurre il consumo di alcol?

Se possibile, si raccomanda anche di ridurre il consumo di alcol e di smettere di fumare. Il fumo è un fattore di rischio cardiovascolare, aumenta il rischio di formazione di placche aterosclerotiche dovute ad anomalie del colesterolo o dei trigliceridi.

Qual è il trattamento per l'ipertrigliceridemia?

Il trattamento dell'ipertrigliceridemia si basa innanzitutto su un cambiamento dello stile di vita e sull'attuazione di misure igieniche e dietetiche: ripresa di un'attività fisica regolare, perdita di peso e adozione di una dieta equilibrata.

Dopo tre mesi si ripetono gli esami ematochimici. Se il livello inizia a diminuire, si continua con le misure di stile di vita e dietetiche e ripetiamo l'esame del sangue sei mesi dopo.

Se ciò non bastasse, il medico prescriverà farmaci ipolipemizzanti che riducono i trigliceridi: statine o fibrati in caso di ipertrigliceridemia grave. Nella maggior parte dei casi, tornare a un peso sano e seguire una dieta equilibrata risolve l'80% delle dislipidemie.