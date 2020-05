Come difendersi dal marketing che impone consumi usa e getta

Cellulari che improvvisamente non si aggiornano più, televisori che senza preavviso smettono di accendersi, lavatrici non più efficienti. Ci si può sentire persi di fronte all'inattesa conclusione del ciclo di vita del proprio dispositivo tecnologico preferito, con la frustrazione di doverlo necessariamente riacquistare. Per difendersi, in attesa che entri in vigore una normativa ad hoc, è possibile il Codacons ha individuato una serie di regole di comportamento.

La prima? Riparare tutto quello che è possibile: se la garanzia è scaduta si può comunque tentare di aggiustare e rendere ancora funzionante il prodotto. Ci sono diversi modi per farlo: se non è sufficiente seguire tutorial e guide presenti sul web, la strada maestra è sempre quella di fare ricorso a un artigiano o a un tecnico specializzato (sempre meno a dir la verità). Il secondo suggerimento è evitare le ultime novità immesse sul mercato: per i prodotti tecnologi è sempre meglio attendere qualche mese e procedere all'acquisto quando siano testati da un numero rilevante di utenti. La regola generale, ovvia, è che prima di procedere a un acquisto, è bene reperire il maggior numero di informazioni possibili. Cercando articoli specifici su web e forum online, chiedendo ad amici e conoscenti, leggendo le condizioni relative alla garanzia, valutando il prezzo e comparandolo con la facilità di riparazione del prodotto. Molto importante è anche riciclare: se un prodotto non è più utilizzabile né riparabile può essere utile destinarlo ad altro uso, anche utilizzando parti o componenti dello stesso. L'associazione dei consumatori invita anche a prediligere prodotti e aziende che offrano garanzie più lunghe rispetto ai due anni previsti dalla normativa, e a valutare l'estensione della garanzia offerta da molte catene e case costruttrici (che però ha quasi sempre un costo aggiuntivo). Per i software e gli hardware è poi consigliato utilizzare prodotti open source cioè gratuiti - con codice sorgente libero che possano adattarsi anche agli apparecchi più datati. Infine Codacons consiglia di spegnere gli apparecchi durante la notte, chiudere le app inutilizzate, caricare i dispositivi solo con cavi a parete ed evitare di manomettere o tentare di staccare la batteria dagli smartphone.