Il bombardiere nucleare e "missile mostro": cosa c'è dietro l'avviso Usa a Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

Un bombardiere B-1B statunitense si è unito a una parata militare in Corea del Sud, sorvolando i cieli di Seoul insieme ai caccia locali e ad altri velivoli. Non solo: in occasione della Giornata delle forze armate sudcoreane, il Sud ha mostrato anche un missile balistico in grado di trasportare una testata da otto tonnellate. Le scene non sono certo passate inosservate in Corea del Nord, dove il ministero della Difesa locale ha denunciato l'impiego di risorse nucleari strategiche Usa al di sotto del 38esimo parallelo. Kim Kang Il, viceministro nordcoreano della Difesa, ha accusato Washington di aver messo in atto un " bluff militare sconsiderato " e di aver alimentato la tensione nella penisola.

Il Bombardiere Usa e il missile mostro

L'esercito sudcoreano e le forze armate statunitensi attive in Corea non hanno confermato la partecipazione del bombardiere, mentre il ministero della Difesa di Seoul si è limitato ad affermare che la parata aveva, almeno in parte, lo scopo di mostrare la propria potenza militare come deterrente per la Corea del Nord. Circa 5mila soldati sudcoreani hanno marciato nel centro della capitale del Sud, che per l'occasione ha chiuso le strade e accolto decine di migliaia di persone, giunte per commemorare il 76esimo anniversario della fondazione delle forze armate del Paese.

La Corea del Sud ha inoltre sfruttato l'evento per svelare il suo ultimo missile balistico a raggio intermedio, l'Hyunmoo-5, descrivendolo come un'arma di ritorsione per colpire i leader di Pyongyang in caso di guerra. Soprannominato "missile mostruoso" dai media sudcoreani e progettato specificamente per penetrare nei bunker sotterranei, l'Hyunmoo-5 è stato il vero pezzo forte della parata. È stato presentato come " missile balistico Hyunmoo ad altissima potenza ", ed era installato su due veicoli trasportatori-erettori-lanciatori (TEL) a nove assi.

L'Hyunmoo-5 è classificato come missile a corto raggio, ma se dotato di una testata da una tonnellata (tipica dei missili balistici), la sua gittata può superare i 5.000 chilometri. L'ufficio del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha affermato che l'arma in questione svolge un ruolo fondamentale nel sistema di difesa di Seoul.

La risposta di Pyongyang

" Se la Corea del Nord tentasse di usare armi nucleari, si troverebbe di fronte a una risposta risoluta e schiacciante da parte del nostro esercito e dell'alleanza con gli Stati Uniti ", ha affermato Yoon prima della parata. Non è mancata la reazione da parte della Corea del Nord. Il viceministro della Difesa Kim ha affermato che la dimostrazione di forza degli Stati Uniti ha evidenziato il loro svantaggio strategico nella penisola coreana rispetto alla Corea del Nord. " Possiamo esaminare nuovi piani d'azione in qualsiasi momento e metterli in atto ", ha aggiunto, promettendo di continuare a migliorare il " potente deterrente bellico " del Paese.

La scorsa settimana, Kim Yo Jong, la potente sorella del

leader nordcoreano Kim Jong Un, aveva criticato la presenza di unstatunitense in Corea del Sud, attraccato alla città portuale di Busan per rifornirsi e consentire ai membri dell'equipaggio di riposare.