Bombardieri B-1 schierati nel Pacifico: la mossa degli Usa per contenere la Cina

Gli Stati Uniti continuano a rafforzare la loro presenza militare nel Pacifico. Per la prima volta dalla guerra in Vietnam uno squadrone di bombardieri B-1B è stato schierato in Giappone per una rotazione della Bomber Task Force (Btf). I velivoli sono atterrati nella base aerea di Misawa e si uniscono ai B-2 stazionati nell’isola di Diego Garcia.

“Lo schieramento delle Btf 25-2 dimostra l'impegno degli Stati Uniti nel prevenire le minacce e nel mantenere la stabilità regionale”, ha commentato il tenente colonnello Christopher Travelstead, direttore delle operazioni dello squadrone schierato nel Paese asiatico. “Queste missioni nell'Indo-Pacifico assicurano che i nostri equipaggi di B-1 siano altamente addestrati e pronti a rispondere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, per difendere gli interessi degli Stati Uniti e sostenere i nostri alleati, assicurando una stabilità nell'Indo-Pacifico, dove tutte le nazioni operano liberamente secondo un ordine basato sulle regole, promuovendo al contempo la pace e la prosperità globale”.

La base di Misawa ricade sotto la responsabilità della Pacific Air Force e da essa gli aerei da guerra statunitensi devono coprire un’area di 100 milioni di miglia quadrate, un compito reso più facile dalla presenza dei bombardieri a lunga gittata come i B-1. Partendo dal Giappone, l’aeronautica a stelle e strisce potrebbe essere incaricata di missioni su territorio russo, nordcoreano o della Repubblica popolare, vista la prossimità con i territori contesi nel Mar cinese meridionale e con Taiwan.

Questo è parte del piano del Pentagono noto come Pacific Deterrance Initiative, che ha come obiettivo lo schieramento di capacità a lungo raggio lungo la cosiddetta “First island chain”, ovvero quell’area del Pacifico compresa tra la terraferma asiatica e la prima linea di arcipelaghi. I B-1 schierati in Giappone, inoltre, possono arrivare a coprire anche la “Second island chain”, estesa tra il Paese nipponico e l’Indonesia.

Non è noto il periodo di tempo in cui i bombardieri rimarranno nella nazione alleata degli Usa, né tanto meno quali saranno le loro missioni.

È chiaro, però, il segnale inviato agli avversari nella regione riguardo all’impegno degli Usa per la sicurezza regionale e in favore dei propri partner, in un periodo in cui la presenza americana in altri scenari, come quello europeo, è in riduzione.